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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:35

Bukele anuncia la instalación de una base operativa en el principal estadio de Haití

Imagen sin descripción

San Salvador, 12 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que, tras la toma de control del principal estadio de Haití, instalarán allí una base operativa, a la vez que amenazó a las pandillas con una ofensiva.

Por EFE
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En un mensaje en X en criollo haitiano, Bukele informó que este operativo de las tropas salvadoreñas con la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití y la Task Force, un grupo armado bajo el mando del Gobierno haitiano, "logró tomar el control del Estadio Sylvio Cator y asegurar la zona".

Según Bukele, durante la operación se encontraron "varios cráneos humanos dentro del estadio" y señaló que la base operativa permitirá "continuar avanzando más adentro en los territorios controlados por las pandillas".

"Ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno", apuntó y advirtió a los miembros de las pandillas que "abandonen la zona antes de que comience la ofensiva".

"Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias", sentenció.

En un comunicado previo, la Policía Nacional haitiana había informado del operativo junto a la Task Force, al servicio del Gobierno y dirigida por el empresario estadounidense Erik Prince, gracias al cual habían recuperado tanto el estadio, donde disputaba sus partidos la selección haitiana de fútbol, como sus alrededores.

Después de tomar el área, la PNH entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador, que disponen de más de 2.000 soldados en el país, las que estarán "a cargo de garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado", indicó la Policía en un breve comunicado.

El Salvador, que ya participaba en el despliegue internacional en el país de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

Desde febrero de 2024, el estadio Sylvio Cator, donde jugaba hasta entonces como local la selección haitiana, estaba bajo el dominio de las bandas armadas.

El estadio lleva el nombre de uno de los atletas haitianos más reconocidos, que consiguió la medalla de plata en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928.

Al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año a causa de la violencia que sufre el país, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado esta semana.

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