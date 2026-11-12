Bulgaria ve "imposible" la petición rusa de que la OTAN vuelva a sus fronteras de 1997

"Esto no está sujeto a debate. Los países que han tomado sus propias decisiones sobre a qué alianzas unirse no pueden ser obligados a cambiar esta decisión bajo presión externa. Eso es imposible", afirmó Radev en Dublín, donde participa en una reunión de la Comunidad Política Europea, según informan los medios búlgaros.

Bulgaria fue una dictadura comunista bajo la influencia de la Unión Soviética hasta 1989. En 2004 entró en la OTAN y desde 2007 el país es socio de la Unión Europea.

Radev respondió así a las preguntas de los periodistas sobre que esa antigua exigencia de retorno a las fronteras de 1997 ha sido planteado de nuevo por Rusia durante las conversaciones de paz con Ucrania que acaban de celebrarse en Abu Dabi.

El primer ministro calificó esa posibilidad de impensable e irrealista, y dijo que las garantías de seguridad que Rusia reclama deben buscarse de otra manera, pero no limitando el derecho soberano de los países.

Radev ha mantenido posturas consideradas prorrusas, como la de suspender la ayuda a Ucrania o plantear que la Unión Europea restablezca sus relaciones con Rusia o que se tengan en cuenta las peticiones de Moscú.

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"Debemos proteger los intereses de Ucrania, pero también debemos tener en cuenta las preocupaciones de Rusia. Solo considerando los intereses y las preocupaciones de ambas partes —de Rusia y, sobre todo, de Ucrania— podremos garantizar una paz duradera", afirmó Radev sobre el conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania.