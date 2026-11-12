Burnham promete en la COP31 una nueva era de liderazgo británico en políticas climáticas

Burnham, uno de los pocos jefes de Gobierno de las grandes economías europeas presentes en la reunión, prometió una "nueva era de liderazgo británico" en políticas climáticas y reafirmó el compromiso con la neutralidad de emisiones de su país para 2050.

El mandatario recordó que, tras asumir su cargo el pasado julio, dedicó sus primeras tres semanas en el Gobierno a responder a los peores incendios forestales sufridos por su país.

"Decidí entonces que era importante estar aquí, para mostrar el liderazgo británico en un mundo donde los problemas climáticos han quedado demasiado relegados a un segundo plano", agregó.

"La crisis climática no es una amenaza lejana. Ya está aquí", afirmó Burnham, que vinculó el encarecimiento de los combustibles y el gas a las guerras que interrumpen el suministro de los productos fósiles.

"La transición hacia la energía limpia es la única vía hacia la seguridad energética", sostuvo.

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El dirigente respaldó el énfasis de esta cumbre en la electrificación del transporte, la calefacción y la industria, aunque reconoció que estas tecnologías todavía no están al alcance de todos los niveles de renta.

Burnham adelantó que el Reino Unido situará la resiliencia climática en la agenda de su presidencia del G20 el próximo año, con atención a la deuda, el desarrollo y los seguros.

"Reino Unido cumplirá sus compromisos", aseguró, antes de prometer apoyo a sus socios y mantener la ayuda para preservar los bosques tropicales y los océanos para las futuras generaciones.