ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:10

Burnham reitera apoyo absoluto a Ucrania en las conversaciones de paz

Imagen sin descripción

Dublín, 12 nov (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, reiteró este jueves que Ucrania cuenta con su "apoyo absoluto" para resistir la invasión rusa y avanzar en las negociaciones en curso sobre el fin de la guerra.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Así se lo comunicó Burnham al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una reunión sobre el conflicto con otros líderes europeos presentes en Dublín en la novena cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

"Estoy seguro de que hablo en nombre de todos al decir que cuentan con nuestro apoyo absoluto, tanto para resistir la agresión como para el proceso de negociación que ha comenzado", declaró el jefe del Gobierno del Reino Unido.

Burnham añadió que los aliados intentarán apoyar a Ucrania "de todas las maneras posibles durante ese proceso", tras dos días de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos en Abu Dabi.

A esta reunión copresidida por Burnham y Zelenski también asistieron, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutter.

Asimismo, estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Antes de llegar a Dublín, el Gobierno británico anunció en un comunicado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye buques de la denominada flota fantasma, utilizados para transportar petróleo ruso de manera ilícita.

Según Downing Street, el primer ministro también aprovechará la cumbre de la CPE para impulsar el objetivo del Reino Unido de establecer una nueva relación con la Unión Europea tras el Brexit.

En los últimos meses, Londres ha reabierto el debate sobre el futuro de las relaciones entre el Reino Unido y el bloque comunitario, mientras prepara una cumbre bilateral que tendrá lugar el próximo viernes en Bruselas.

Al margen de la reunión de Dublín, Burnham también mantendrá encuentros con varios dirigentes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien se reunirá presencialmente por primera vez.

Además, está previsto que copresida una mesa redonda sobre defensa y seguridad junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen. EFEja/mb/jam

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar