Burnham reitera apoyo absoluto a Ucrania en las conversaciones de paz

Así se lo comunicó Burnham al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una reunión sobre el conflicto con otros líderes europeos presentes en Dublín en la novena cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

"Estoy seguro de que hablo en nombre de todos al decir que cuentan con nuestro apoyo absoluto, tanto para resistir la agresión como para el proceso de negociación que ha comenzado", declaró el jefe del Gobierno del Reino Unido.

Burnham añadió que los aliados intentarán apoyar a Ucrania "de todas las maneras posibles durante ese proceso", tras dos días de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos en Abu Dabi.

A esta reunión copresidida por Burnham y Zelenski también asistieron, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutter.

Asimismo, estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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Antes de llegar a Dublín, el Gobierno británico anunció en un comunicado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye buques de la denominada flota fantasma, utilizados para transportar petróleo ruso de manera ilícita.

Según Downing Street, el primer ministro también aprovechará la cumbre de la CPE para impulsar el objetivo del Reino Unido de establecer una nueva relación con la Unión Europea tras el Brexit.

En los últimos meses, Londres ha reabierto el debate sobre el futuro de las relaciones entre el Reino Unido y el bloque comunitario, mientras prepara una cumbre bilateral que tendrá lugar el próximo viernes en Bruselas.

Al margen de la reunión de Dublín, Burnham también mantendrá encuentros con varios dirigentes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien se reunirá presencialmente por primera vez.

Además, está previsto que copresida una mesa redonda sobre defensa y seguridad junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen. EFEja/mb/jam