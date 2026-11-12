Cámara de Diputados de Paraguay aprueba el presupuesto de 2027 con los recortes de Alliana

Las nuevas cuentas siguen el planteamiento del presidente Pedro Alliana, en el cargo desde la semana pasada después de que el Senado destituyera al encarcelado Santiago Peña.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba, los ajustes recortan las partidas para viáticos, boletos aéreos, combustibles, asesorías y servicios de alimentación, entre otros, destinadas a los miembros del Ejecutivo.

Villalba explicó que los recursos que dejen de llegar a estas partidas se emplearán para de ministerios como los de educación, obras o salud, una promesa de Alliana.

Inicialmente, se estimó que los recortes alcanzarían unos 374 millones de dólares, de los cuáles unos 100 serían reasignados a servicios esenciales, como la compra de medicamentos o insumos médicos.

El Ejecutivo había presentado la propuesta de ajuste a través de una adenda introducida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que esperaba reasignar 100 millones de dólares solo a salud, infraestructura y educación.

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La propuesta de la cartera estimaba que de este monto, unos 64 millones de dólares se asignasenn a la compra de medicamentos e insumos para los hospitales, poco más de 24 millones de dólares a obras de infraestructura prioritarias y otro 8 millones de dólares para la educación, según detalló en una conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

El Congreso paraguayo inició la discusión del presupuesto a inicios de septiembre pasado, cuando el exmandatario Santiago Peña permanecía en el poder y en medio del conflicto laboral que mantenían entonces el Estado y los médicos del sector público, que exigían mayores remuneraciones.

Peña fue destituido y posteriormente detenido después de un juicio político la semana pasada en el Senado, que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" tras quedar salpicado en el escándalo por la intervención de la entidad financiera Ueno bank, que controlaba importantes recursos del Estado.

El presupuesto original presentado en septiembre estimaba gastar en 2027 unos 166,3 billones de guaraníes (26.700 millones de dólares) y mayores recursos a la salud.

Entonces, el Gobierno previó un crecimiento de la economía en 2027 del 4,2 %, una inflación del 3,5 % y un tipo de cambio de 6.458 guaraníes por dólar.