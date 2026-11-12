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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:45

Canadá da 30 días a Stellantis para responder por la venta de una planta de montaje

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Toronto (Canadá), 12 nov (EFE).- El Gobierno canadiense anunció este jueves que ha dado 30 días al fabricante de automóviles Stellantis para responder al incumplimiento de sus compromisos por la venta de una planta de montaje, y advirtió de que, de lo contrario, presentará una demanda para recuperar cientos de millones de dólares en ayudas públicas.

Por EFE
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La ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, declaró en Toronto que Stellantis ha incumplido sus obligaciones con el Gobierno y los trabajadores al paralizar la producción de automóviles y anunciar la venta de su fábrica de Brampton, cercana a Toronto, al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel.

"Estoy harta. Estoy harta, los trabajadores están hartos y los canadienses están hartos", afirmó Joly tras reunirse con representantes de Stellantis, el sindicato Unifor y el Gobierno de Ontario.

La ministra explicó que Ottawa ha enviado una notificación formal de incumplimiento del acuerdo de financiación de 2022 a la multinacional.

"Tienen 30 días", señaló, antes de advertir de que, si no se resuelve la situación, el Gobierno recurrirá a los tribunales: "Por supuesto, los demandaremos" si no se resuelve la situación.

Joly insistió en que Stellantis debe devolver "cientos de millones de dólares", aunque evitó precisar la cantidad.

También aclaró que el Gobierno no puede recurrir en este caso a la Ley de Inversiones de Canadá para bloquear la operación, como sucede con adquisiciones por parte de inversores extranjeros, porque Roshel es una empresa canadiense.

La ministra anunció que las canadienses se reunirán con el consejero delegado mundial de Stellantis, Antonio Filosa, para buscar una solución que permita recuperar los empleos de Brampton.

En 2022, Ottawa comprometió hasta 529 millones de dólares canadienses (375 millones de dólares estadounidenses) en ayudas para modernizar las plantas de Stellantis en Brampton y Windsor.

La planta de Brampton empleaba a unas 2.200 personas y producía los modelos Chrysler 300, Dodge Charger y Dodge Challenger hasta diciembre de 2023, cuando suspendió sus operaciones para modernizarse y fabricar una nueva generación del todocamino Jeep Compass.

Stellantis paralizó las obras en 2025 y, tras la imposición de aranceles estadounidenses a los automóviles importados, anunció en octubre de ese año el traslado de la producción del Compass a Illinois (EE.UU.), lo que dejó a la planta canadiense sin modelos para fabricar.

Joly también descartó la posibilidad de que la planta se destine al montaje de vehículos eléctricos a partir de componentes chinos.

El martes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó de "escandalosa" la venta de la planta de Brampton a Roshel.

El primer ministro añadió que la operación constituye "una traición a los trabajadores, así como a las obligaciones con Canadá y, por extensión, con todos los canadienses".

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