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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 13:25

Carney insiste en que Stellantis traiciona a sus trabajadores con la venta de una planta

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Dublín/Toronto (Canadá), 12 nov (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, insistió este jueves en que Stellantis traicionó a sus trabajadores al acordar la venta de una planta de montaje de automóviles a un fabricante de vehículos militares, pese a informaciones que indican que conocía las negociaciones sobre la operación.

Por EFE
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"La traición es no cumplir con todas las obligaciones con todos los trabajadores", declaró Carney en Dublín, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política Europea.

"Una solución parcial es un paso; no es una solución global. Eso es una traición", añadió.

Carney respondió así a preguntas sobre las informaciones de la cadena de televisión CTV, según las cuales el Gobierno canadiense estuvo implicado en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo para la venta de la fábrica de Stellantis en Brampton, cercana a Toronto, al fabricante de vehículos blindados Roshel.

El primer ministro evitó aclarar el grado de conocimiento de su Ejecutivo al declarar que "estar informado o ser consciente de algunos aspectos no es lo mismo que el hecho de que Stellantis ofrezca una solución global para esos trabajadores de la planta, que es su obligación".

Carney recalcó que la multinacional tiene que cumplir los compromisos adquiridos con todos sus trabajadores, incluidos los establecidos en acuerdos con el Gobierno canadiense.

La planta de Brampton, inactiva desde 2023, tiene unos 2.200 trabajadores afectados.

En 2022, Ottawa comprometió hasta 529 millones de dólares canadienses (375 millones de dólares estadounidenses) en ayudas para modernizar las plantas de Stellantis en Brampton y Windsor.

La fábrica producía los Chrysler 300, Dodge Charger y Dodge Challenger hasta diciembre de 2023, cuando suspendió sus operaciones para modernizarse y fabricar una nueva generación del todocamino Jeep Compass.

Stellantis paralizó las obras en 2025 y, tras la imposición de aranceles estadounidenses a los automóviles importados, anunció el traslado de la producción del Compass a Illinois (EE.UU.), lo que dejó a la planta canadiense sin modelos para fabricar.

Stellantis ofreció devolver las ayudas públicas recibidas para modernizar Brampton, mientras que Roshel rechazó asumir las obligaciones laborales de la multinacional automovilística.

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