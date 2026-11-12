Chile prevé que la demanda mundial de litio crezca un 8 % en 2027

El documento, titulado "Mercado del Litio: Desarrollo y Proyecciones", analiza la oferta, la demanda y los precios del estratégico mineral, clave para la fabricación de sistemas almacenamiento de energía limpia y para potenciar la electromovilidad.

Con respecto a los precios del mineral, Cochilco consignó una recuperación tras la caída en 2024 y 2025, cuando se desplomó a 9.000 dólares por tonelada, proyectando un valor de 19.000 dólares por tonelada durante el cuarto trimestre de 2026 y 18.500 dólares la tonelada en 2027.

"Esto responde a una menor oferta de mina y a una mayor demanda de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, y esperamos que esta tendencia se mantenga en el futuro", apuntó la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez.

El informe señala que las baterías para vehículos eléctricos concentrarían el 57,5 % del consumo total en 2026, mientras que los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) representarían el 32 %.

Esta rápida expansión del sector de las baterías "respondería al avance de los centros de datos, infraestructura clave para el desarrollo de la inteligencia artificial", indica el estudio.

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Para 2026, Cochilco estima un déficit mundial de 79.000 toneladas de LCE, asociado al dinamismo del almacenamiento energético y a una oferta más restringida.

La incorporación de nueva oferta llevaría al mercado a un superávit de 42.000 toneladas de LCE en 2027, de acuerdo al informe, en línea con la moderación del precio promedio proyectado para ese año.

Referente a la oferta de litio, Cochilco identificó dos focos de incertidumbre para 2027: la dificultades de China para reactivar a corto plazo el yacimiento Jianxiawo por la revocación del permiso ambiental, y que representa en torno al 3 % de la oferta de mina mundial, así como la posible restricción de envíos desde Zimbabue debido a la exigencia de exportar únicamente litio con mayor procesamiento.

Chile, por su parte, se mantiene como un productor relevante en la tercera posición a nivel mundial, con una producción de 311.000 toneladas de LCE en 2025, y se espera que alcance las 325.000 toneladas en 2026 y las 335.000 toneladas en 2027.

No obstante, el escenario internacional sería más competitivo y exigente para Chile, que disminuiría su participación en la producción global desde aproximadamente el 19 % en 2025 al 17 % durante 2026, en un contexto de expansión de la oferta en el mundo.

La estatal chilena Codelco fue designada por el exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) para liderar una ambiciosa estrategia que busca convertir al Estado en uno de los mayores actores en la industrial mundial del llamado "oro blanco", creando en conjunto con la minera privada SQM la sociedad conjunta NovaAndino Litio.

Materializada a inicios de este año, NovaAndino Litio tiene por finalidad explorar, explotar, producir y comercializar el llamado litio en el Salar de Atacama hasta 2060.