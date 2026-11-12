China acusa al G7 de injerencia tras rechazar "cambios unilaterales" en estrecho de Taiwán

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning consideró que el texto ignora "la contribución positiva" de China a la paz, estabilidad y desarrollo del mundo, además de que la "calumnia" y "desacredita con malicia".

Mao calificó de "absurdo" el contenido de la declaración que, a su juicio, demuestra que el G7 es "un pequeño círculo ideológico que se aferra a la mentalidad de Guerra Fría y practica la política de bloques, y que no puede en absoluto representar a la comunidad internacional".

"China aconseja al G7 que se ocupe de sus propios asuntos, cumpla con sus responsabilidades y desempeñe un papel más positivo en la respuesta a los desafíos urgentes de hoy y en el fomento de la solidaridad internacional", subrayó la vocera.

En la declaración, publicada el miércoles tras la reunión de dos días en París, los titulares de Exteriores de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) también destacaron la importancia de "mantener la paz y la estabilidad" en el estrecho.

Los ministros criticaron además las actividades "cada vez más intimidatorias" de China en las aguas al este de Taiwán, acciones que "amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional", e instaron a una "resolución pacífica" de las cuestiones entre ambos lados del Estrecho "mediante un diálogo constructivo".

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Taiwán agradeció que los países del G7 y la Unión Europea "sigan mostrando su preocupación por la situación en el estrecho" en un comunicado de la portavoz presidencial, Karen Kuo, que también recalcó que la paz y estabilidad en esta zona y en el conjunto de la región del Indopacífico "son una cuestión central" para la seguridad y la prosperidad mundiales.

La declaración del G7, de una docena de páginas en total y con una especial atención en términos de espacio a las crisis de Ucrania y Oriente Medio, se esperaba inicialmente el martes por la tarde, aunque la presidencia francesa había advertido de que primero tenía que ser validada y verificada en su integridad por todas las delegaciones.