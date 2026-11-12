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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 04:55

China pide a Estados Unidos no usar pretexto de "espionaje" para un bloqueo tecnológico

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Pekín, 12 nov (EFE).- China pidió este jueves a Estados Unidos dejar de fabricar "narrativas de espionaje" para "buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico", en referencia al reciente caso que vincula sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, con la empresaria china, Alice Huang, señalada como espía por la inteligencia estadounidense.

Por EFE
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La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning defendió en una rueda de prensa que el progreso científico y tecnológico de China se debe "a su propia innovación" y a la cooperación abierta.

"Estados Unidos debería dejar de fabricar supuestas narrativas de espionaje para buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico", aseguró la portavoz.

Preguntada por si esta cuestión afectaría las relaciones bilaterales en víspera de la cumbre de líderes de APEC de la próxima semana, en la que está previsto que se reúnan los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, aseguró que "mantienen una comunicación estrecha" sobre la interacción entre los dos jefes de Estado.

"Estamos dispuestos a trabajar con EE.UU. para aplicar los importantes consensos alcanzados por ambos mandatarios y a impulsar la construcción de una relación estratégica constructiva, basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad", finalizó la vocera.

Asimismo, cuestionada por un reporte de Bloomberg que asegura que la empresaria china vinculada al consejero delegado de la compañía fabricante de chips se encuentra en Pekín, Mao declaró "no tener conocimiento de la situación".

El medio también señaló que la empresaria fundó Megaspeed International, compañía singapurense dedicada a servicios de computación para inteligencia artificial y que llegó a convertirse en uno de los principales socios de Nvidia en el sureste asiático.

En otra respuesta relacionada con la posible entrada de chips H200 de Nvidia al país, aunque se encuentran restringidos por Estados Unidos, señaló que Pekín mantiene su "firme" oposición a que el país norteamericano "amplíe de forma indebida el concepto de seguridad nacional, elabore listas discriminatorias" y reprima "sin razón" a las empresas chinas.

Informaciones publicadas por el New York Times señalaron que la inteligencia estadounidense había vinculado a la empresaria con el Ministerio de Seguridad del Estado chino y que habría tratado de obtener información relacionada con Huang y con los semiconductores avanzados estadounidenses.

El caso adquirió mayor repercusión después de que Jensen Huang reconociera haber mantenido una relación extramatrimonial, aunque sin identificar públicamente a la mujer, y la junta directiva de Nvidia abriera una investigación independiente sobre informaciones que apuntaban a que su fundador había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Pekín ha rechazado durante estos últimos días las acusaciones sobre la supuesta actividad de espionaje de Alice Huang "carecen de fundamento" y son "una pura calumnia".

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