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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:15

Cientos de comunidades indígenas de la Amazonia, en riesgo de aislamiento por la sequía

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Barcelona, 12 nov (EFE).- Un informe internacional ha identificado cientos de localidades amazónicas, la mayoría indígenas, en riesgo de quedar incomunicadas por el descenso del nivel de los ríos asociado al episodio muy fuerte de El Niño previsto para este final de año, una situación que afectará especialmente al estado brasileño de Amazonas.

Por EFE
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El trabajo, elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB), la Universidad Humboldt de Berlín y la Agencia de la ONU para las Migraciones (OIM), analiza el riesgo de "inmovilidad involuntaria" cruzando los datos de 90 estaciones fluviales con la ubicación de comunidades situadas a menos de cinco kilómetros de ríos o zonas inundables y a más de cinco kilómetros de cualquier carretera.

Según los resultados, el estado de Amazonas concentra los municipios más vulnerables, encabezados por São Gabriel da Cachoeira, donde 343 localidades -de las cuales 318 son indígenas- corren el riesgo de quedar aisladas si se prolonga la bajada de los caudales.

La lista de zonas más expuestas incluye también los municipios de Lábrea (72 localidades), Manicoré (68), Fonte Boa (66) y Atalaia do Norte (64), además de otros puntos críticos en los estados de Acre, Rondônia y Pará.

El trabajo cobra especial urgencia ante las previsiones del Panel El Niño 2026-2027, que otorga un 95 % de probabilidad a un episodio de El Niño muy fuerte entre octubre y diciembre, potencialmente entre los más intensos registrados desde 1950.

De hecho, los últimos registros del Centro Nacional de Monitorización y Alerta Temprana de Desastres Naturales de Brasil (Cemaden) ya alertan de caudales por debajo de la media en el norte de la región y confirman que el 61,8 % de los territorios indígenas monitorizados (170 de 275) presentaban condiciones de sequía ya el pasado mes de septiembre.

Además de comprometer el transporte fluvial, el estudio cruza estos mapas con alertas agrícolas para advertir de que muchas comunidades sufrirán al mismo tiempo pérdidas en sus cultivos de secano, lo que agravará el riesgo para su seguridad alimentaria.

"Cuando los ríos bajan, los impactos para muchas comunidades amazónicas pueden extenderse a diversas dimensiones de la vida, incluido el acceso a los servicios esenciales", subraya Débora Castiglione, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de la OIM.

Como explican los investigadores, el método desarrollado permite detectar qué poblaciones dependen casi por completo de la navegación fluvial y sufrirán niveles de agua inferiores a los habituales durante un tiempo prolongado.

El estudio inaugura una serie de boletines mensuales con los que los autores buscan ofrecer herramientas anticipadas a los gestores públicos durante la próxima estación seca para planificar la asistencia humanitaria y proteger a las poblaciones más vulnerables antes de que queden incomunicadas.

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