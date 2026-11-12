Cincuenta países piden a Israel en ONU que permita el acceso humanitario sin trabas a Gaza

La coalición 'Llamamiento a la acción', liderada por Reino Unido, Catar y Jordania, denunció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad que "demasiadas personas en Gaza" no tienen un refugio adecuado y corren el riesgo de hipotermia, infecciones respiratorias y otras enfermedades transmitidas por el agua.

Los estados miembros, entre los que se encuentra España, México, Brasil, Italia y Canadá, se dirigieron al Gobierno entrante de Israel, que se encuentra en transición tras las elecciones del pasado 27 de octubre, que autorice el acceso de ayuda humanitaria por todos los pasos fronterizos y las rutas terrestres disponibles.

"Desde el alto el fuego, hemos visto que es posible avanzar en la mejora de la situación humanitaria cuando existe voluntad política", aseveró la embajadora de Reino Unido ante la ONU, Sarah MacIntosh, encargada de leer el comunicado.

También, pidieron la entrada de más artículos esenciales, en particular los relacionados con el alojamiento, el combustible, el agua, el saneamiento y los suministros sanitarios, para evitar un mayor deterioro de la salud pública.

Así como que se restablezcan las derivaciones médicas a hospitales de Jerusalén Oriental y Cisjordania.

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Los países de la coalición, a la que se unió la Comisión Europea, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), se comprometieron a apoyar a los preparativos urgentes para el invierno.

Asimismo, a respaldar a la Autoridad Palestina y el trabajo conjunto con el Comité Nacional Transitorio para la Administración de Gaza, las Naciones Unidas y otros socios humanitarios para restablecer los servicios sanitarios esenciales.

La coalición reafirmó el "papel fundamental" de la ONU, sus agencias, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de "otras organizaciones humanitarias internacionales imparciales" en la prestación de asistencia humanitaria.

La petición llega unos días después de que la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump urgiera a Israel a permitir la entrada de suministros a la franja palestina por la "emergencia humanitaria inmediata" que han provocado las inundaciones.