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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 08:00

Colapsa la estructura del centro comercial incendiado en la ciudad uruguaya de Colonia

Imagen sin descripción

Montevideo, 12 nov (EFE).- La estructura del techo del centro comercial incendiado este jueves en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento colapsó horas después y las pérdidas materiales son prácticamente totales.

Por EFE
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En un comunicado, la Dirección Nacional de Bomberos apuntó este jueves que el fuego se encuentra controlado, aunque no totalmente extinguido "debido a la persistencia de focos calientes que requieren tareas de remoción de escombros, remoción de material combustible y enfriamiento, a efectos de evitar posibles reigniciones".

"Durante el transcurso de la noche se produjo el colapso total de la estructura del techo del centro comercial, situación que generó una mayor exposición del material combustible al oxígeno, favoreciendo el desarrollo de la combustión y la propagación del fuego en los sectores afectados", detalló.

Por otra parte, indicó que el trabajo sostenido de las diferentes dotaciones que intervinieron y la ejecución de líneas de defensa logró evitar la propagación del fuego hacia varios depósitos de grandes dimensiones ubicados en predios linderos.

También se logró contener el avance del incendio hacia el sector de plaza de comidas y salas de cine.

Según indicó este jueves la Dirección Nacional de Bomberos, el fuego comenzó en el depósito de un local comercial de unos 300 metros cuadrados y luego se propagó hacia el salón principal.

La ciudad de Colonia del Sacramento se encuentra a unos 180 kilómetros de Montevideo y allí se encuentra uno de los puertos que conecta a Uruguay con Buenos Aires.

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