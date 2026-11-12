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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 09:00

Colegios italianos reciben una nueva oleada de avisos de bomba falsos por correos anónimos

Imagen sin descripción

Roma, 12 nov (EFE).- Numerosos colegios de Italia recibieron este jueves una nueva oleada de correos electrónicos con amenazas de bomba falsas que obligaron a evacuar los centros en algunos casos, por segundo día consecutivo tras los avisos de la víspera.

Por EFE
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Las amenazas han vuelto a producirse en las escuelas de todo el país, en regiones como en Véneto, Friuli-Venecia-Julia, Liguria (norte), Sicilia, Campania y Molise (sur), así como en una treintena de centros educativos de Roma, según avanzan los medios locales.

Fuentes del Gobierno de Italia han confirmado a EFE esta nueva operación de 'mail bombing' (bombardeo de correos) a las direcciones escolares del Ministerio de Educación, aunque sin especificar aún el número de institutos afectados y evacuados.

Además, el Ejecutivo también ha recibido otro correo con un aviso de bomba falso y con una petición de dimisión a Meloni, según las fuentes gubernamentales.

Sin embargo el Palacio Chigi, sede del Gobierno en Roma, no ha activado los controles de seguridad al considerar "evidente que se trata de la repetición de una alarma infundada".

Estos hechos se producen un día después de que una serie de correos electrónicos con falsos avisos de bomba sobresaltaran las lecciones en 6.000 escuelas públicas de todo el país, obligando en muchos casos a su evacuación.

El caso de este jueves ha sido prácticamente idéntico al de la víspera, con correos electrónicos firmados por un presunto 'Mikhail Andropov' pero esta vez enviados con un correo con dominio filipino y no taiwanés, según los medios locales.

El Ministerio de Educación ha abogado por no evacuar las escuelas siempre y cuando no se constante un riesgo real.

El Gobierno italiano ha convocado esta tarde a los técnicos del Comité Interministerial para la Seguridad de la República (CIRS) para definir un protocolo común de gestión de alertas.

La idea es extender a las escuelas el protocolo que se aplica a la Administración y que establece, como criterio general, que no se evacuen edificios sin pruebas que indiquen una situación de peligro.

Así, la recepción de correos masivos no obligará a la evacuación de colegios por decisión de sus directores, sino que eso quedará en manos del delegado del Gobierno de cada territorio.

La propia Meloni afirmó ayer que el calendario escolar de los italianos no dependerá de los ataques informáticos o las amenazas de bomba y aseguró que esta estrategia "no pretende golpear" al país sino "sembrar el miedo, la desconfianza y el caos".

Su ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha atribuido esta situación a una "guerra híbrida" cuya autoría está siendo investigada y ha denunciado que un grupo de piratas informáticos 'filorusos' buscan y divulgan datos suyos en internet.

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