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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 17:00

Colombia expulsa a 71 ciudadanos venezolanos por cometer delitos en el noreste del país

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Cúcuta (Colombia), 12 nov (EFE).- Las autoridades colombianas expulsaron este jueves a 71 ciudadanos venezolanos acusados de cometer diferentes delitos en el municipio de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

Por EFE
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“Estamos sacando a estos bandidos, a estos delincuentes, a esos infractores que no quisieron venir a construir a nuestras ciudades, sino que vinieron a hacer daño a nuestras ciudades: robo, asalto, delincuencia", afirmó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, en un video publicado en sus redes sociales.

Según la alcaldía, los implicados acumulaban en conjunto más de 1.520 acusaciones por diversos delitos y alteraciones al orden público.

"El que venga a trabajar, bienvenido, pero el que venga a hacer desorden tendrá que ser expulsado, y aquí lo estamos sacando”, enfatizó Portilla.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves en un centro de detención transitoria de la ciudad de Bucaramanga, mediante un despliegue conjunto entre la alcaldía, la Policía y Migración Colombia.

“Se evidenciaron comportamientos contrarios a la sana convivencia e infracciones como porte de armas blancas, porte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y minería ilegal. Por estas causas, estas personas están siendo expulsadas a su país de origen”, agregó el alcalde.

Además, confirmó que con esta expulsión ya suman más de 230 a lo largo de este año, una "cifra récord" según la autoridad local, que resaltó el trabajo coordinado con otras entidades migratorias para mantener el control en Bucaramanga.

Tras verificar su estatus migratorio y judicial, los ciudadanos fueron trasladados en autobuses hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, principal paso fronterizo con Venezuela.

Alrededor del mediodía llegaron los tres autobuses hasta el Puente Internacional Atanasio Girardot, que conecta Colombia y Venezuela, donde los ciudadanos fueron entregados a las autoridades venezolanas.

Esta deportación se enmarca en una estrategia del Gobierno colombiano para reforzar los controles fronterizos y urbanos frente a la delincuencia.

En otro operativo similar en la ciudad de Bucaramanga estuvo presente el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el que también se realizaron 136 capturas de personas acusadas de diferentes delitos.

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