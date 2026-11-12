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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 13:10

Condenan en Brasil a un médico e influencer por decir que las mamografías causan cáncer

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São Paulo, 12 nov (EFE).- La Justicia de Belo Horizonte, en el estado brasileño de Minas Gerais, condenó a un médico con más de 1,3 millones de seguidores en redes a pagar una multa de 100.000 reales (cerca de 18.000 dólares) por asociar las mamografías con un aumento del cáncer de mama, según una sentencia divulgada este jueves.

Por EFE
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La resolución judicial, firmada en la víspera y a la que tuvo acceso EFE, centra su acción en un video, difundido en Instagram y YouTube, en el que el facultativo respondía a una seguidora sobre quistes mamarios y afirmaba que "una mamografía genera una radiación equivalente a 200 rayos X".

Según lo declarado por el médico, eso "aumenta la incidencia de cáncer de mama", a lo que añadió que tenía "100 % de certeza" de que el nódulo benigno sobre el que inicialmente le interrogaba su interlocutora se debía a una deficiencia de yodo.

En sus alegatos, el condenado, que tiene registro profesional en los estados de Minas Gerais y São Paulo, defendió que ejercía su libertad de expresión y citó estudios internacionales acerca de sobrediagnóstico y radiación, aunque el juez desestimó esa tesis.

Apoyándose en un dictamen del Instituto Nacional del Cáncer (INCA), la sentencia sostiene que el demandado "manipuló conceptos epidemiológicos legítimos" y aclara que la dosis de radiación de la mamografía digital moderna es mínima.

A su vez, indica que el riesgo de cáncer en estos estudios es de diez por cada 10.000 mujeres examinadas de forma continua durante cuatro décadas, frente a un beneficio de al menos 21 vidas salvadas en la misma proporción de mujeres examinadas en el grupo de riesgo habitual.

"La libre emisión del pensamiento no puede servir de biombo para la diseminación deliberada de falsedades fácticas", sostiene el fallo, que subraya que los deberes de veracidad y prudencia "se intensifican" cuando el emisor se presenta con autoridad médica ante audiencias masivas.

El tribunal le prohibió volver a publicar afirmaciones de igual contenido, en particular que la mamografía aumenta la incidencia de cáncer de mama, así como realizar diagnósticos sin un examen clínico presencial.

La indemnización por daño moral colectivo se fijó en 100.000 reales, frente a los 300.000 que pedía la Fiscalía, en una sentencia en primera instancia que podrá ser recurrida ante instancias superiores.

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