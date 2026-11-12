ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:30

Congresista de EE.UU. exige la liberación de una profesora de enfermería detenida por ICE

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El congresista estadounidense Josh Harder se ha sumado a los reclamos de familiares y colegas de Ann Lawani, profesora de enfermería de la Universidad de San Francisco (California), para exigir su liberación tras ser detenida por las autoridades migratorias, a pesar de haber vivido y trabajado más de dos décadas en el país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron el pasado 16 de septiembre a la residencia de Lawani en Lodi (California), donde fue detenida.

Lawani, de 39 años, fue trasladada inicialmente desde un centro de detención en Stockton (California) a El Paso (Texas) y posteriormente llevada al Centro de Procesamiento del ICE en el sur de Luisiana, donde permanece detenida.

Harder calificó en un comunicado como una táctica “escandalosa” de ICE el traslado de Lawani a miles de kilómetros de distancia de su familia y en violación de una orden de un tribunal federal.

El congresista envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, exigiendo el regreso inmediato de Lawani a California para cualquier procedimiento legal adicional.

Lawani, que tiene un doctorado en enfermería, cuida a su padre de 83 años. Además, supervisa la formación de 230 estudiantes de enfermería en la Universidad de San Francisco y ejerce como enfermera en John Muir Health.

La inmigrante estudió y trabajó por más de 21 años en EE.UU. con un permiso otorgado por el Ejecutivo estadounidense.

«Dada su larga trayectoria de cumplimiento de la ley, su ausencia de antecedentes penales y sus sólidos vínculos con la comunidad, no existe una justificación aparente relacionada con la seguridad pública para mantener a la Dra. Lawani detenida a miles de kilómetros de su hogar mientras su caso sigue en curso», escribió el congresista Harder.

En su carta, Harder exigió que el ICE ponga en libertad a Lawani bajo una orden de supervisión y facilite su regreso inmediato a California.

Asimismo, solicitó que el DHS proporcione, tanto a ella como a su abogado, información sobre el país al que se pretende deportarla.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar