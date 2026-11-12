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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:45

Corea del Sur ve poco probables negociaciones entre Washington y Pionyang durante la APEC

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Seúl, 12 nov (EFE).- Corea del Sur afirmó este jueves que es "poco probable" que Washington y Pionyang mantengan negociaciones coincidiendo con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, a pesar de las intenciones expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Por EFE
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Un portavoz de la oficina presidencial surcoreana destacó que "la probabilidad no es alta" para un encuentro entre ambos mandatarios, ni tampoco para un contacto entre Corea del Norte y Estados Unidos antes o después de la cumbre.

"Es difícil afirmar que no existe ninguna posibilidad de conversaciones", señaló, no obstante, el portavoz en declaraciones a los medios, según citas recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La cumbre de la APEC tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en la ciudad suroriental china de Shenzhen, con la presencia esperada de Trump, quien también tiene previsto participar antes en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se desarrollará en Manila del 15 al 17 de noviembre.

Esta gira asiática de Trump ha suscitado interrogantes sobre la posibilidad de un encuentro con Kim, después de que el republicano subrayara recientemente su deseo de reunirse con el mandatario norcoreano este año.

Sin embargo, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, afirmó la semana pasada que Pionyang no ve necesario dialogar con Washington, al rechazar las acusaciones del FBI sobre la implicación norcoreana en el ciberataque contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, en el que fueron sustraídos unos 6.300 millones de dólares.

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