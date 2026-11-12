Costa urge "esfuerzo conjunto" entre países europeos, UE y OTAN en negociaciones con Rusia

"No se puede debatir sobre la seguridad de Europa sin que haya una voz europea en la mesa de negociaciones. Esa voz europea debe ser fruto de un esfuerzo conjunto entre las naciones europeas, la Unión Europea y la OTAN", dijo Costa en un discurso dirigido a los líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) reunidos en Dublín, y aseguró que la UE "está desempeñando su papel".

Durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada hoy y mañana se hablará de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, así como de cómo representar a la UE con una sola voz en las negociaciones sobre Ucrania durante una cumbre europea informal.

En cuanto a la seguridad europea, Costa señaló que "no hace falta reinventar la rueda".

"Europa contaba con una arquitectura de seguridad europea que funcionaba, hasta que fue socavada gradualmente y, en última instancia, destruida por la invasión rusa de Ucrania", dijo, por lo que "cualquier debate futuro sobre esta cuestión debe tener en cuenta ese hecho" y basarse en principios ya establecidos que "siguen siendo hoy tan relevantes e indispensables para una paz justa y duradera como lo eran hace 50 años".

Estos principios, enumeró, son la "igualdad soberana entre las naciones europeas, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los Estados y la resolución pacífica de las controversias".

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Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo señaló que las "prioridades de Europa" respecto a la paz en Ucrania son "muy claras" e incluyen un alto al fuego, avances "concretos y tangibles" en el Mar Negro, y "trabajar para crear las condiciones necesarias para un acuerdo de paz".

"La principal condición pendiente para que todo esto sea posible es si Rusia está realmente interesada en la paz", dijo, añadiendo que "las próximas semanas serán una prueba decisiva para la voluntad de Rusia de poner fin a esta guerra".