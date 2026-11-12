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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:15

Cuba aboga en la COP31 por un "comercio no discriminatorio” para la transición justa

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Antalya (Turquía)/La Habana, 12 nov (EFE).- Cuba defendió este jueves en la cumbre climática COP31 la urgencia de "garantizar un régimen de comercio internacional abierto y no discriminatorio" para alcanzar "la transición justa", en el abandono de los combustibles fósiles y la descarbonización.

Por EFE
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El país caribeño señaló "la necesidad de operacionalizar un mecanismo internacional para fortalecer la cooperación", teniendo en cuenta "el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas", dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la red social X al detallar las actividades de la delegación de la isla que asiste a la cumbre climática.

Puntualizó, además, que este mecanismo debe contemplar "las obligaciones de los países desarrollados de proveer los recursos financieros y tecnológicos que faciliten la transición justa" a las naciones en desarrollo.

En el marco de la cumbre de la COP31, las naciones discuten cómo avanzar hacia una transición justa que permita fortalecer la cooperación internacional, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades necesarias para hacerla posible.

Varios líderes de los países más vulnerables ante la crisis climática reclamaron en esta jornada en la COP31 que las promesas se conviertan en dinero y en protección frente las amenazas que ya castiga sus territorios.

La cumbre, que se celebra desde el lunes y hasta el 20 de noviembre, en la localidad turística de Antalya, es el foro climático más importante a nivel global y este año prevé convertirse en un espacio para la aplicación de acuerdos con plazos fijados y financiación aprobada para medidas contra el impacto de la crisis climática.

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