Dada de alta la paciente de ébola evacuada a Suiza desde Nigeria en octubre

"Tras la confirmación de su completa recuperación por parte del equipo médico, el médico cantonal ha autorizado que la paciente que recibía tratamiento por ébola abandone los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) el 11 de noviembre", indicó el comunicado.

La mujer, de origen ugandés y esposa de un diplomático suizo, fue diagnosticada el 20 de octubre, aunque desde días anteriores ya estaba ingresada en una clínica privada de la capital nigeriana, Abuya, tras presentar síntomas.

Ella y su marido, también evacuado a Suiza pero que según las últimas informaciones no desarrolló síntomas, habían viajado a Uganda dos semanas antes.

Se trata del primer caso de ébola detectado en Nigeria durante el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC), que ya suma más de 11.000 contagios y 5.300 muertos, por lo que es el segundo peor en los registros.