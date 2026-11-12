Daddy Yankee recibe el Persona del Año en Latin Grammy como "un logro de toda una cultura"

El intérprete de 'Gasolina' y pionero del reguetón se convirtió este miércoles en el primer artista del género urbano en ser reconocido por la Academia Latina de la Grabación con este tributo que en el pasado ha distinguido a figuras como Raphael, Shakira o Rubén Blades.

"Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90", dijo el artista en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja previa al homenaje, enmarcado en la semana de los Latin Grammy, cuya gala de premios se celebra mañana en Las Vegas (EE.UU.).

Yankee recordó a los DJ, bailarines y seguidores que contribuyeron a difundir aquella música desde los caseríos de Puerto Rico en una época en la que el reguetón todavía no contaba con reconocimiento institucional.

"En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación", añadió.

El cantante quiso dedicar este reconocimiento a quienes creyeron en el movimiento antes de que alcanzara proyección internacional. "Más que nada, quiero hacer énfasis en todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día uno y creyeron", expresó.

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El homenaje coincide con una nueva etapa musical para el puertorriqueño, marcada por el lanzamiento de su álbum 'La Postal' y su próxima participación en el festival Coachella, en el que figura como uno de los cabezas de cartel.

"Estar en Coachella, traer las raíces del reguetón... La gente va a esperar un gran espectáculo. Vamos a tener una buena vibra", adelantó sobre su presentación, de la que dijo que el público puede esperar "de todo".

"Pónganse 'ready' (listos), que eso va a estar muy bueno", agregó.

La gala reunió a músicos de distintas generaciones y géneros que se dieron cita para rendir tributo al también llamado "El jefe".

Entre los representantes de la vieja escuela estuvieron Jowell y Randy, quienes han colaborado con el puertorriqueño y reconocieron su influencia en la evolución del género.

El dúo cubano Gente de Zona también destacó la trayectoria del cantante, quien representa "constancia, ejemplo y disciplina", señaló a EFE Alexander Delgado.

El cantante puertorriqueño Pedro Capó, por su parte, describió a su colega como "un tipo limpio, genuino y auténtico".

La nueva generación de la música urbana también mostró su admiración por Yankee, como el cantante Lenny Tavárez, quien consideró que este homenaje representa un avance para un género que históricamente ha enfrentado críticas y marginación.

"Aquí se están cayendo barreras, barreras que yo creo que no se está entendiendo lo duro que se están cayendo", dijo a EFE.

Artistas de la industria también reconocieron la influencia de Daddy Yankee. El español Pablo Alborán reconoció que 'Ella me levantó' fue el primer tema de reguetón que escuchó y recordó cómo pasó gran parte de su adolescencia bailando este ritmo en las discotecas.

También la cantante mexicana Natalia Jiménez, amiga del homenajeado, destacó tanto su trayectoria como sus cualidades personales.

"Él es una gran persona, se merece todo lo que tiene. Es un tipo excelente. Yo lo quiero mucho y estoy muy contenta de estar aquí honrándolo esta noche", dijo a EFE.

Jean Rodríguez, director musical del homenaje, por su parte, enalteció el alcance internacional que consiguió el artista y su papel en la proyección de Puerto Rico.

"Llegó a todo el mundo y puso a nuestra islita en el mapa y eso es un orgullo inmenso para nosotros. Eso es lo que estamos también celebrando esta noche", sentenció a EFE.