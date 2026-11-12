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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:05

Depardieu renuncia al recurso por su condena por agresión sexual

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París, 12 nov (EFE).- El actor francés Gérard Depardieu renunció al recurso que había presentado por su condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por dos agresiones sexuales cometidas en un rodaje en 2021, cuyo proceso en el Tribunal de Apelación de París estaba previsto que se abriera el próximo lunes.

Por EFE
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Según informa este jueves la emisora France Inter, que cita fuentes de la Fiscalía, los abogados del intérprete presentaron una demanda de desestimiento, lo que convierte en firme la sentencia dictada en mayo de 2025.

Depardieu, de 77 años, fue condenado por haber agredido a una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, que trabajaban en el rodaje de 'Les volets verts', protagonizada por él.

Nada más conocer el veredicto, sus abogados anunciaron un recurso, pero ahora han renunciado al mismo.

La sentencia consideró demostrado el comportamiento excesivo de Depardieu con las mujeres, así como su carácter "grosero" y "bocazas", que el propio acusado reconoció durante la vista.

Al tiempo, señaló que el mismo hecho de que Depardieu no reconociera los hechos ni pidiera perdón a las víctimas prueba que no ha entendido la noción de consentimiento.

Los jueces dieron crédito al testimonio de una de las denunciantes, que aseguró que el actor le atenazó con las piernas y le sobó el trasero y los senos en un palacete en el que se desarrollaba el rodaje en septiembre de 2021, al tiempo que profería expresiones soeces.

"Mira mi parasol, te lo voy a meter en la vagina", le dijo el actor, una escena corroborada por algunos testigos y negada por el intérprete, que aseguró que solo pretendía sujetarla para no caer, una versión rechazada por los magistrados.

La segunda víctima, una asistenta de dirección, relató durante el juicio que Depardieu introdujo su mano bajo su pantalón cuando le acompañaba a su camerino, el primero de tres tocamientos que le llevaron a quejarse a sus superiores, lo que se tradujo en una reprimenda del actor y en que fuera apartada de sus funciones.

Uno de los actores más prestigiosos del cine francés, Depardieu acumula una veintena de denuncias similares, algunas de ellas ya despachadas por prescripción, entre las que destaca la de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de haberle violado en 2018, una denuncia por la que está procesado y pendiente de que se decida si debe volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

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