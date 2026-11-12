Descarrila un tren de pasajeros en Egipto por robo de fijación de vías sin dejar víctimas

El incidente ocurrió a las 14.10 hora local (12.10 GMT), cuando el cuarto vagón de un tren de cinco coches descarriló entre las localidades de Nafisha y Al Dabaiya, donde se produjo el robo de ocho elementos de sujeción de los raíles, de acuerdo con la nota, que apuntó que no se registraron heridos.

El vagón afectado quedó separado del resto del convoy, que continuó su trayecto, mientras que los equipos de emergencia se desplazaron al lugar para llevar a cabo las labores de recuperación del vagón descarrilado.

Asimismo, las autoridades ferroviarias iniciaron la coordinación con la Policía de Transportes para identificar y detener a los responsables del robo.

Tras el incidente, el ministro egipcio de Transportes, Kamel al Wazir, ordenó suspender por completo la circulación ferroviaria en la línea Ismailía-Suez hasta que concluya una inspección exhaustiva de las vías y sus sistemas de fijación para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El ministro también ordenó el despliegue de equipos de ingeniería ferroviaria en todo el país para revisar las infraestructuras y los dispositivos de sujeción de los raíles, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar el funcionamiento seguro de los trenes.

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Según la legislación egipcia, la manipulación ilegal de instalaciones y equipos ferroviarios está castigada con penas de prisión y multas.

Las condenas oscilan entre tres y quince años de cárcel cuando el robo no ocasiona accidentes, mientras que la pena puede elevarse a cadena perpetua si la manipulación de los dispositivos ferroviarios en funcionamiento pone en peligro la vida de los pasajeros o provoca lesiones o fallecimientos.

Esto se produce pocos días después de que un choque de trenes en la provincia de Giza provocara la muerte de al menos siete personas y heridas a otras 125.