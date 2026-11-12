Detenidos más de 1.400 vendedores ambulantes que operaban de manera ilegal en Zimbabue

"La operación de limpieza avanza bien en todo el país. Hasta la fecha, se han destruido 16.529 estructuras ilegales y 1.446 personas han sido detenidas y multadas por los tribunales, lo que ha permitido recaudar 118.583 dólares (cerca de 107.000 euros)", declaró a EFE el ministro de Gobierno Local y Obras Públicas, Daniel Garwe.

Asimismo, detalló el ministro, se han clausurado en todo el país 35.365 comercios no ambulantes que operaban de forma ilegal como parte de la operación.

Garwe fijó el pasado 9 de septiembre como fecha límite para que los comerciantes no autorizados desalojaran las calles de Harare y otras urbes del país, al argumentar que la proliferación de estos negocios ilegales compromete la salubridad urbana, bloquea la circulación, perjudica a los negocios formales y genera congestión en el centro de la capital y sus áreas metropolitanas.

Como parte de esa operación, unos 300 agentes municipales empezaron a realizar patrullajes en turnos de 24 horas en el centro de la capital.

La prohibición ha generado notable polémica en el país, donde, según la Agencia Nacional de Estadística de Zimbabue (Zimstat), el 76 % de la economía opera de manera informal y el 88 % de los trabajadores se emplea en este sector.

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Ante el elevado desempleo y la crisis económica, la venta callejera de ropa de segunda mano, alimentos y artículos del hogar constituye el principal medio de subsistencia para miles de familias en Zimbabue.

El Gobierno ya intentó erradicar el comercio informal en 2015, cuando gobernaba el fallecido presidente Robert Mugabe (1987-2017), pero la medida fue revocada en 2017 por la presión del sector.