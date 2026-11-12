ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:30

Detienen a presunto autor material del asesinato de regidor y activista ambiental mexicano

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 12 nov (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en el central estado de Morelos al presunto autor material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y activista ambiental que había denunciado irregularidades en un proyecto inmobiliario horas antes de ser atacado a tiros el pasado 4 de noviembre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves en la red social X de la captura de sujeto en el municipio de Xochitepec, tras una investigación conjunta de autoridades federales y de la Fiscalía de Morelos.

Según un comunicado del gabinete de seguridad, el detenido contaba con una orden de detensión por homicidio calificado, obtenida después de analizar imágenes de cámaras de videovigilancia que permitieron identificar las motocicletas involucradas en el ataque.

Las investigaciones también llevaron a localizar tres domicilios relacionados con las indagatorias, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

García Harfuch señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles implicados, incluidos quienes habrían ordenado el crimen.

"Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune", afirmó.

Rivas Ríos, integrante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a tiros cuando viajaba en un automóvil en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, capital de Morelos.

Dos días después del crimen, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trató de un ataque planeado específicamente contra el funcionario municipal.

"No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él", sostuvo la mandataria, quien pidió investigar tanto a los ejecutores como a los posibles autores intelectuales.

Horas antes de su asesinato, Rivas Ríos había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos para solicitar información sobre las autorizaciones concedidas a la empresa Portenta Alto Verde para desarrollar un proyecto inmobiliario.

El regidor había cuestionado públicamente las posibles afectaciones ambientales de la construcción en un terreno considerado por colectivos ciudadanos como uno de los últimos espacios de selva baja caducifolia de la zona urbana de Cuernavaca.

Sin embargo, las autoridades no han establecido que estas denuncias estén relacionadas con el homicidio ni han informado sobre el posible móvil.

El asesinato ocurrió en medio de una ola de violencia en Morelos, donde en julio pasado fue asesinado el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero.

En México, la organización civil Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes judiciales durante 2025.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar