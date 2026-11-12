Detienen a presunto autor material del asesinato de regidor y activista ambiental mexicano

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves en la red social X de la captura de sujeto en el municipio de Xochitepec, tras una investigación conjunta de autoridades federales y de la Fiscalía de Morelos.

Según un comunicado del gabinete de seguridad, el detenido contaba con una orden de detensión por homicidio calificado, obtenida después de analizar imágenes de cámaras de videovigilancia que permitieron identificar las motocicletas involucradas en el ataque.

Las investigaciones también llevaron a localizar tres domicilios relacionados con las indagatorias, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

García Harfuch señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles implicados, incluidos quienes habrían ordenado el crimen.

"Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune", afirmó.

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Rivas Ríos, integrante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a tiros cuando viajaba en un automóvil en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, capital de Morelos.

Dos días después del crimen, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trató de un ataque planeado específicamente contra el funcionario municipal.

"No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él", sostuvo la mandataria, quien pidió investigar tanto a los ejecutores como a los posibles autores intelectuales.

Horas antes de su asesinato, Rivas Ríos había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos para solicitar información sobre las autorizaciones concedidas a la empresa Portenta Alto Verde para desarrollar un proyecto inmobiliario.

El regidor había cuestionado públicamente las posibles afectaciones ambientales de la construcción en un terreno considerado por colectivos ciudadanos como uno de los últimos espacios de selva baja caducifolia de la zona urbana de Cuernavaca.

Sin embargo, las autoridades no han establecido que estas denuncias estén relacionadas con el homicidio ni han informado sobre el posible móvil.

El asesinato ocurrió en medio de una ola de violencia en Morelos, donde en julio pasado fue asesinado el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero.

En México, la organización civil Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes judiciales durante 2025.