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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:45

Detienen a una líder indígena en Brasil por cargos de narcotráfico

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São Paulo, 12 nov (EFE).- La Policía brasileña detuvo a la líder indígena Erilza Uruba Pataxó y la mantiene en prisión preventiva por orden judicial bajo cargos de narcotráfico, en una operación cuestionada este jueves por organizaciones indigenistas.

Por EFE
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Uruba Pataxó, vicecacique de la aldea Barra Velha, en el estado de Bahía, compareció este jueves ante un juez, después de haber sido detenida en la víspera junto a otra mujer de su comunidad, identificada como Karen Pataxó.

Fuentes de la Policía Civil de Bahía dijeron a EFE que la operación se realizó por orden judicial, en un proceso que está bajo secreto de sumario, por cargos de narcotráfico y por amenazas con armas de fuego contra un grupo de 40 personas.

En la operación, realizada el miércoles, las autoridades se incautaron de varios celulares, pero no informaron de haber confiscado drogas o armas de fuego.

Los abogados de Uruba Pataxó se quejaron de que todavía no han tenido acceso a la denuncia, destacaron que no se han hallado estupefacientes ni armas con la detenida y afirmaron que la operación es un intento de intimidación contra los indígenas.

"La idea de vincular la imagen de Uruba al tráfico de drogas es una estrategia para que pueda ocurrir la operación y para criminalizar la lucha", dijo el abogado Marcley Pataxó, en declaraciones recogidas por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), una organización vinculada a la Iglesia católica.

Según la versión de la Policía Civil de Bahía, Uruba Pataxó y otros sospechosos habrían expulsado a más de 40 habitantes de Barra Velha desde el pasado mayo recurriendo a amenazas, con el supuesto objetivo de apropiarse de sus casas, que habrían usado como lugares de almacenamiento de armas y drogas.

Asimismo, uno de los investigados, que no fue identificado, también es sospechoso de estar implicado en la desaparición de un hombre de 32 años, al que se vio por última vez el pasado 28 de octubre en la misma región y del que no se tienen noticias.

La Federación Indígena de las Naciones Pataxó y Tupinambá del Extremo Sur de Bahía (Finpat) emitió un comunicado de repulsa ante lo que consideran una acción infundada de la Policía.

La región está reconocida oficialmente como una tierra ancestral de los pataxós y, según la Finpat, existe una decisión judicial que ordena la salida de los no indígenas de la región.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas informó que sigue atentamente el caso con el objetivo de "garantizar el estricto respeto a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas", especialmente al tratarse de un territorio indígena ya homologado y de usufructo exclusivo del pueblo Pataxó.

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