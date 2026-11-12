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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:05

Detienen en Brasil a un condenado por narcotráfico que luchó en la guerra de Ucrania

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São Paulo, 12 nov (EFE).- La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo este jueves a un condenado por narcotráfico que combatió durante cinco meses en la guerra de Ucrania y, tras regresar a Brasil, pasó a trabajar en la seguridad de los líderes de una de las principales organizaciones narcotraficantes de la ciudad.

Por EFE
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El detenido, identificado como Luiz André dos Santos Souza, conocido como "Predador" (Depredador, en español), fue arrestado en una favela en la zona norte de Río de Janeiro, según informó en un comunicado la Policía Civil.

Souza ya había sido condenado previamente por tráfico de drogas y asociación para el tráfico y, de acuerdo con los investigadores, se incorporó al grupo narco Terceiro Comando Puro (TCP) después de regresar de Ucrania.

El traficante combatió en el conflicto entre Rusia y Ucrania desde febrero hasta julio de este año como integrante de un grupo de ataque formado por voluntarios extranjeros que luchaban en defensa del territorio ucraniano.

Durante su estancia en el país europeo, el brasileño recibía una remuneración mensual equivalente a unos 12.000 reales (unos 2.100 dólares), según la investigación policial.

Tras su regreso a Brasil, la Policía comenzó a seguir sus movimientos hasta localizarlo y detenerlo, ya que sostiene que había pasado a integrar el dispositivo de seguridad de los jefes del narcotráfico en una de las comunidades del Complexo da Maré, conjunto de favelas de la zona norte de Río.

Durante la investigación, los agentes encontraron una fotografía en la que Souza aparece sosteniendo una bandera vinculada a Jartia, un batallón de voluntarios de la Guardia Nacional de Ucrania que cuenta con un sistema de reclutamiento abierto por internet.

Los hallazgos de la Policía también incluyen vídeos del brasileño durante entrenamientos militares, en los que aparece vestido con un uniforme con la bandera ucraniana, o fotos en un barracón posando en chancletas mientras sostiene dos ametralladoras ligeras aparentemente de tipo PKM soviético.

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