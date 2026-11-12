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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:30

Dimite con efecto inmediato CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras escándalo

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Nueva York, 12 nov (EFE).- El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

Por EFE
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En un comunicado oficial emitido este jueves, la junta directiva de la empresa anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china.

Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013 y con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft, mantendrá sus actuales responsabilidades financieras mientras ejerce el liderazgo interino.

Asimismo, la junta directiva nombró a Jones, que es exconsejero delegado y expresidente ejecutivo de Synopsys, como el primer presidente de la junta en la historia de la empresa, que hasta ahora carecía de esa figura.

"Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera", aseguró Jones en el comunicado.

Nvidia confirmó, además, que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el próximo martes 17 de noviembre tras el cierre de Wall Street.

El pasado domingo, Huang pidió disculpas públicas por haber sido "infiel" a su esposa, mientras el consejo contrataba al bufete Wachtell Lipton para investigar el caso.

En los mercados financieros, las acciones de Nvidia caían un 12 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

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