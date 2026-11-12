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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 04:45

Dimite el vicepresidente indonesio entre polémica por sus títulos y escuchas al presidente

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Yakarta, 12 nov (EFE).- El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming, hijo del exdirigente Joko Widodo, presentó este jueves su dimisión tras varios días de controversia por las dudas sobre la validez de sus títulos académicos y tras la supuesta escucha ilegal de una conversación telefónica del presidente del país, el exmilitar Prabowo Subianto.

Por EFE
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Así lo comunicó a los medios el presidente de la Asamblea Consultiva, Ahmad Muzani, quien señaló que el número dos del Ejecutivo entregó hoy su carta de renuncia al cargo, que ocupaba desde 2024, sin entrar en los motivos expuestos en la misma.

"No dijo mucho. Explicó que el propósito de su visita era presentar su carta de renuncia y solicitar que la Asamblea la tramitara de inmediato", declaró Muzani en una rueda de prensa en la que detalló que, según establece la Constitución, el Legislativo dispone de un plazo máximo de 60 días para designar al nuevo vicepresidente.

El anuncio se produce dos días después de que Gibran expresara su intención de dimitir y en un contexto de pérdida de popularidad del Gobierno que lideraba junto a Prabowo, criticado por el creciente deterioro de la economía del país, su deriva autoritaria y los incendios forestales que azotan Indonesia desde finales de agosto.

Su renuncia, según la prensa local, también llega tras la polémica suscitada por sus estudios de bachillerato en el extranjero, cuestionados por no cumplir los requisitos académicos exigidos en Indonesia.

Aunque en su momento el ministerio de Educación los validó, el Tribunal Supremo ordenó hace dos semanas revocar ese reconocimiento y anular el certificado académico que Gibran presentó para concurrir a las elecciones de 2024, cuando se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia del país.

En esos comicios, el tándem Prabowo-Gibran arrasó con el 58,8 % de los votos, gracias a una campaña favorecida por el respaldo de Jokowi, que no solo apoyó a su antiguo rival político, sino que también impulsó la candidatura de su primogénito, en un movimiento que algunos analistas interpretaron como un intento de prolongar su influencia en el poder tras agotar los límites constitucionales de su mandato.

Sin embargo, la relación entre Prabowo y Jokowi parece volver ahora a su punto original como contrincantes políticos, en medio de una caída de popularidad del exmilitar y de dudas sobre la sostenibilidad de su mandato de cinco años.

Por otro lado, a principios de octubre las autoridades indonesias arrestaron a tres altos cargos policiales involucrados en supuestas escuchas telefónicas ilegales al presidente, sin que se sepa quién las promovió.

Entre los detenidos figuraba el exjefe de la Policía y antiguo jefe de gabinete del actual presidente, Listyo Sigit Prabowo, considerado un estrecho aliado de Jokowi, un elemento que ha aumentado la incertidumbre en torno al caso, pese a que todavía se desconocen los motivos de las escuchas.

Hoy, medios como The Jakarta Post hablan de "una lucha" entre "los bandos de Prabaowo y su predecesor", pese a que Jokowi ha asegurado, tras la dimisión de su hijo, que seguirá respaldando al Gobierno del actual presidente.

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