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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:45

Director del hospital Naser denuncia que ataque israelí agrava colapso sanitario en Gaza

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Gaza, 12 nov (EFE).- El director del Hospital Naser bombardeado la madrugada de este jueves por el Ejército israelí, Ahmed Al Farra, denunció que el ataque constituye un "crimen en toda regla", y advirtió que los daños en sus infraestructuras comprometen aún más una atención sanitaria en mínimos antes de la llegada del invierno.

Por EFE
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"Las fuerzas de ocupación atacaron el edificio Al Yasin (del complejo del hospital) con dos proyectiles. Uno de ellos explotó, mientras que el otro no", explicó Al Farra en una entrevista con EFE, y señaló que la explosión causó importantes destrozos en los ascensores, los suministros de oxígeno y agua y el sistema de alcantarillado del hospital.

El ataque alcanzó el ala de cirugía y mató al menos a seis personas, entre ellas un niño, e hirió a una treintena entre pacientes y trabajadores sanitarios, según informaron fuentes del centro hospitalario y de la morgue.

El personal sanitario no recibió, según Al Farra, ningún tipo de advertencia previa.

Al Farra recordó que el Naser atiende a cerca de un millón de personas y denunció que ya ha sido atacado en siete ocasiones desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. "Nadie está a salvo aquí", afirmó el médico.

Ya el 25 de agosto de 2025, Israel bombardeó el hospital Naser en un doble ataque matando a una veintena de personas, cinco de ellas periodistas, personal médico y rescatistas que habían acudido a auxiliar a las víctimas del primer bombardeo.

El director advirtió hoy además de que el hospital ya presentaba una infraestructura muy precaria y alertó de que esto compromete aún más su capacidad para atender a pacientes.

Una situación especialmente preocupante ante la llegada del invierno, que empeorará las condiciones de los desplazados, el 65 % de ellos -o 1,4 millones de personas, según OCHA, en tiendas de campaña.

"Tememos la hipotermia, las inundaciones y la propagación de enfermedades", advirtió, al señalar que el nuevo ataque ha hecho que la situación sea "aún peor, más peligrosa y más crítica".

El Ejército israelí afirmó que su objetivo era Muhamad Abu Ismail, supuesto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, y otros milicianos que, según su versión, operaban dentro del complejo. Sin embargo, su nombre no figura entre los seis fallecidos identificados por el hospital.

El bombardeo se produjo pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.

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