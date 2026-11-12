Dos iraníes declarados culpables en Londres de ayudar a la inteligencia de su país

Se trata de Mostafa Sepahvand, de 41 años, y Farhad Javadi Manesh, de 46, que hicieron labores de vigilancia y reconocimiento entre agosto de 2024 y marzo de 2025, con el objetivo de ejercer violencia contra determinados "objetivos" en el Reino Unido, según el juicio celebrado en el tribunal londinense de Woolwich.

Esos objetivos eran los periodistas Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, que trabajan para Iran International, medio de comunicación del exilio iraní con sede en Londres, así como Jonathan Turner, miembro fundador de la organización UK Lawyers for Israel (Abogados del Reino Unido por Israel).

Según la corte, los iraníes visitaron lugares vinculados a sus objetivos, tomaron fotografías y vídeos, y utilizaron plataformas como ChatGPT para investigar en línea a estas personas.

De acuerdo con la fiscalía, Sepahvand tenía intención de perpetrar físicamente un "ataque violento" contra al menos uno de los objetivos, mientras que Manesh colaboró en la planificación.

Los dos, detenidos en 2025, estaban en el Reino Unido tras solicitar una petición de asilo y habían entrado al país entre 2016 y 2022. Sepahvand entró oculto en un camión mientras que Manesh lo hizo en una pequeña embarcación a través del Canal de la Mancha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos estaban acusados de cometer delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.

Un tercer iraní, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 años, que también estaba acusado por el mismo cargo, ha sido absuelto.

En los últimos meses, las autoridades británicas y estadounidenses han denunciado un aumento en las actividades hostiles vinculadas a Irán contra instalaciones militares en el Reino Unido, como bases de la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés) utilizadas por Estados Unidos.

Uno de los incidentes ocurrió a finales de septiembre cerca de la base británica de Fairford, en el oeste de Inglaterra, desde donde operaban bombarderos estadounidenses que atacaban Irán.

La policía antiterrorista frustró un presunto complot contra esa base tras interceptar tres furgonetas sospechosas cargadas con combustible que se dirigían hacia el perímetro de la base, lo que derivó en múltiples arrestos y en la posterior retirada preventiva de los bombarderos estadounidenses del lugar.