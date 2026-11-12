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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 05:50

Dos petroleros más sufren incidentes en el estrecho de Ormuz, según Irán

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Teherán, 12 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que dos superpetroleros sufrieron “explosiones” anoche cuando navegaban por una “ruta no autorizada” en el sur del estrecho de Ormuz y tras obviar avisos para cambiar su rumbo.

Por EFE
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El cuerpo militar de élite indicó en un comunicado que los dos petroleros “sufrieron un incidente mientras transitaban por esta vía prohibida, lo que provocó una enorme explosión que los dejó inmovilizados”.

Los buques, de los que no se ha detallado su bandera, transportaban más de 4 millones de barriles de petróleo y “ahora están envueltos en llamas” a causa de la “confianza mal depositada en el ejército agresor de EE.UU.”, según las fuentes iraníes.

La Guardia Revolucionaria advirtió que los buques que naveguen por las rutas no autorizadas por Irán en el golfo Pérsico o en el estrecho de Ormuz se enfrentarán a “una suerte similar”.

En el último mes y medio, se han multiplicado los ataques y, según Teherán, los choques de petroleros con minas en el estrecho de Ormuz, en lo que los analistas consideran una política destinada a presionar a Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Según el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, el número de ataques a buques alcanzó su máximo mensual en octubre desde el comienzo de la guerra con 30 incidentes.

El repunte de ataques se produce cuando en las últimas semanas se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, aunque hasta ahora no han producido resultados.

Irán exige que Estados Unidos acepte siete condiciones para poner en marcha el llamado plan de dos días para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petroleo antes del inicio de la guerra, y el inicio de negociaciones sobre su programa nuclear.

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