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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:35

Ecopetrol incrementa un 82,7 % su utilidad neta entre enero y septiembre

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Bogotá, 12 nov (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol informó este jueves que entre enero y septiembre obtuvo una utilidad neta de 13,7 billones de pesos colombianos (4.147 millones de dólares), lo que supone un incremento del 82,7 % con respecto al mismo período del año previo.

Por EFE
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La mayor empresa del país suramericano indicó al presentar sus resultados del tercer trimestre que este incremento se vio impulsado principalmente por los precios internacionales del crudo y los márgenes de refinación, que han permitido mitigar una mayor carga tributaria y un peso colombiano fuerte.

El nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, afirmó que la empresa inicia "una etapa enfocada en fortalecer la competitividad del negocio, recuperar la confianza del mercado y ejecutar una estrategia orientada a la generación sostenible de valor".

Reconoció sin embargo "desafíos" en el entorno, de la volatilidad geopolítica al aumento de los costos logísticos y de financiamiento, pasando por la declinación natural de los campos. Por eso prometió "ejecución disciplinada" y una "estrecha articulación con el Gobierno Nacional para recuperar la soberanía energética del país".

Los ingresos de la estatal entre enero y septiembre alcanzaron los 103,9 billones de pesos colombianos (31.428,4 millones de dólares), lo que supone un incremento del 14,3 % en términos interanuales, pese a que la producción consolidada cayó un 3,3 % y las ventas totales cedieron un 2,7 %.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) de la petrolera repuntó un 28 % en comparación con los nueve primeros meses de 2025, hasta los 47 billones de pesos (14.219,6 millones de dólares).

La petrolera reconoció asimismo una deuda total de 119,5 billones de pesos colombianos (36.151,7 millones de dólares) al cierre del tercer trimestre del año y una caja consolidada de 16,3 billones de pesos colombianos (4.931,16 millones de dólares).

Ecopetrol explicó que al cierre del tercer trimestre ya había alcanzado sus objetivos de exploración de todo el ejercicio, con la perforación de nueve pozos, y agregó que prevé perforar tres más en lo que queda de año.

La compañía explicó en su informe que el 17 de agosto completó la adquisición "de una participación controlante" del 51 % de Brava Energía, una energética brasileña, por un valor total de 1.123 millones de dólares. Tanto la producción como la deuda y el flujo de caja de esta nueva filial quedaron integrados en sus cuentas trimestrales.

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