EE.UU. estudia comprar residencia del presidente de Bruselas, valorada en 45 millones

El edificio, situado en el número 7 de la calle Ducale, a escasos metros de la embajada estadounidense, todavía no se ha puesto oficialmente a la venta, pero el Ejecutivo regional espera obtener por su venta al menos 45 millones de euros.

Según el diario, el ministro-presidente de la región de Bruselas, Boris Dilliès, y su gabinete podrían seguir ocupando el inmueble hasta el final de la legislatura, dentro de unos tres años.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con el formidable y amable ministro-presidente Boris Dilliès, que, por cierto, está haciendo un excelente trabajo. Evidentemente, todavía habrá un procedimiento público, pero estamos muy interesados", declaró el embajador estadounidense al periódico flamenco.

En respuesta a estas declaraciones, Dilliès insistió en que la residencia se venderá al mejor postor, según informó la radiotelevisión pública RTBF.