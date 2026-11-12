ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-13
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 06:20

EE.UU. estudia comprar residencia del presidente de Bruselas, valorada en 45 millones

Imagen sin descripción

Bruselas, 12 nov (EFE).- Estados Unidos está "muy interesado" en comprar la residencia oficial del ministro-presidente de Bruselas, que el Gobierno de la capital belga quiere vender para aliviar su situación financiera, declaró este jueves el embajador estadounidense en Bélgica, Bill White, al diario De Standaard.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El edificio, situado en el número 7 de la calle Ducale, a escasos metros de la embajada estadounidense, todavía no se ha puesto oficialmente a la venta, pero el Ejecutivo regional espera obtener por su venta al menos 45 millones de euros.

Según el diario, el ministro-presidente de la región de Bruselas, Boris Dilliès, y su gabinete podrían seguir ocupando el inmueble hasta el final de la legislatura, dentro de unos tres años.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con el formidable y amable ministro-presidente Boris Dilliès, que, por cierto, está haciendo un excelente trabajo. Evidentemente, todavía habrá un procedimiento público, pero estamos muy interesados", declaró el embajador estadounidense al periódico flamenco.

En respuesta a estas declaraciones, Dilliès insistió en que la residencia se venderá al mejor postor, según informó la radiotelevisión pública RTBF.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos
Ver más
03
Política
¿Por qué la ANR echó a Peña sin sumario?: la explicación de Pablo Morínigo
Ver más
04
Política
Roberto González reclama ir contra directivos de entes que fondearon a Ueno Bank
Ver más
05
Economía
Atome asegura ante la Bolsa de Londres que nunca tuvo vínculo con Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar