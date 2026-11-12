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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:35

EE.UU. registra una caída del 6,7 % de estudiantes internacionales en dos años

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Estados Unidos registró una caída del 6,7 % en el número de estudiantes internacionales en los últimos dos años, según un análisis de datos oficiales divulgado este jueves por Presidents' Alliance, que apunta a la incertidumbre generada por las políticas migratorias como uno de los factores.

Por EFE
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La población estudiantil internacional se situó en 1,09 millones en octubre pasado, casi 78.000 menos que en octubre de 2024, pocos meses antes de la llegada al poder de la segunda Administración de Donald Trump, de acuerdo con los datos del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), el cual es administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El informe detalló que los estados de Nueva York, Massachusetts, California, Ohio y Pensilvania concentraron las mayores caídas y, en conjunto, perdieron más de 41.000 estudiantes internacionales, más de la mitad del descenso registrado en todo el país.

El descenso incluye a estudiantes matriculados en programas universitarios de grado asociado, licenciatura, maestría y doctorado, así como a participantes en el programa de prácticas profesionales Optional Practical Training (OPT), detalló Presidents' Alliance, fundada en 2017 por rectores y responsables de universidades estadounidenses.

El análisis señala tanto una marcada caída de las nuevas matriculaciones de estudiantes internacionales como posibles cambios en los planes de quienes ya se encuentran en el país debido a la incertidumbre migratoria.

Las políticas de la Administración Trump "están generando incertidumbre en todas las etapas del recorrido de un estudiante internacional, desde la obtención del visado hasta la finalización de sus estudios, la adquisición de experiencia práctica y el desarrollo de una carrera profesional", expresó en un comunicado Miriam Feldblum, presidenta y directora ejecutiva de Presidents' Alliance.

"Aunque no podemos atribuir el descenso a una sola política, el efecto acumulado hace que Estados Unidos sea un destino menos predecible y pone en riesgo nuestro flujo de talento internacional", agregó.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el número total de estudiantes internacionales, según datos del Instituto de Educación Internacional (IIE), disminuyó 0,3 % entre los cursos 2016/17 y 2019/20, aunque las nuevas matriculas cayeron un 11,4 % acumulado entre 2016 y 2019.

El IIE informó el año pasado de una reducción del 17 % en las nuevas matriculas de estudiantes internacionales entre septiembre y diciembre de 2025.

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