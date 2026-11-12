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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:10

El banco brasileño Nubank aumenta sus beneficios un 53 % hasta septiembre

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São Paulo, 12 nov (EFE).- El brasileño Nubank, mayor banco digital de América Latina, obtuvo beneficios netos de 3.024 millones de dólares entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 53 % con respecto al mismo período del año pasado, informó este jueves la empresa.

Por EFE
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La facturación del banco, que opera en Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, aumentó un 47 % en el período, hasta los 16.301 millones de dólares.

En el tercer trimestre, los beneficios del banco fueron de 1.091 millones de dólares, una cifra récord y que implica un incremento del 39 % con respecto al mismo período del año anterior.

Igualmente, la cartera de crédito creció un 33 % interanual, cerrando el trimestre en 41.600 millones de dólares.

Nubank sumó 3,7 millones de clientes en el trimestre, hasta alcanzar los 143 millones, de los cuales cerca de 120 millones están en Brasil, 16,6 millones en México y 6,1 millones en Colombia.

El pasado septiembre, el banco lanzó sus operaciones en Estados Unidos y en octubre puso en operación una cuenta global basada en criptomonedas estables, que ya tiene clientes en 37 países, en su mayoría situados en Europa y América, según un comunicado.

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