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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:10

El beneficio del banco brasileño BTG Pactual subió un 26 % hasta septiembre

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São Paulo, 12 nov (EFE).- El brasileño BTG Pactual obtuvo en los primeros nueve meses del año un beneficio neto récord de 14.563 millones de reales (unos 2.606 millones de dólares o 2.350 millones de euros), un 26 % más que en el mismo período del año pasado, informó este jueves el mayor banco de inversiones de América Latina.

Por EFE
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Los ingresos de la entidad subieron un 20,4 % en los primeros nueve meses del año, hasta 31.151 millones de reales (unos 5.573 millones de dólares), según el informe financiero trimestral enviado al mercado.

"Nos complace anunciar otro trimestre de resultados récord, en el que hemos alcanzado nuevos niveles de ingresos y utilidad neta. Nuestro desempeño refleja la solidez de un modelo de negocios capaz de generar rendimientos consistentes a lo largo de los ciclos del mercado, incluso en escenarios de altas tasas de interés o de mayor incertidumbre", afirmó el banco en su mensaje a los accionistas.

De acuerdo con la entidad, los ingresos y las ganancias récord reflejan el buen desempeño de las franquicias de clientes y el crecimiento constante de los ingresos, "a pesar del aumento de los costos, derivado principalmente del crecimiento inorgánico".

De acuerdo con el informe, el beneficio neto del banco creció un 17,4 % en el tercer trimestre frente al mismo período del año pasado, hasta el récord de 5.091 millones de reales (unos 911 millones de dólares).

Los ingresos totales trimestrales, por su parte, aumentaron un 14 % interanual, igualmente hasta el récord de 10.812 millones de reales (unos 1.934 millones de dólares).

BTG Pactual, cuya plataforma de inversiones es considerada como una de las más innovadoras de Brasil, también opera en España, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, México, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Luxemburgo.

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