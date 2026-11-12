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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 04:35

El bordado tradicional, salvavidas económico de las mujeres en el aislado norte del Sinaí

Imagen sin descripción

El Arish (Egipto), 12 nov (EFE).- En un taller de El Arish, en el norte del Sinaí, Ghalia Suliman da las primeras puntadas a un vestido que tardará seis meses en terminar, una estampa cotidiana para más de 20.000 mujeres de este territorio egipcio que encuentran en el bordado tradicional su principal seña de identidad y sustento económico.

Por EFE
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Esta labor artesanal se ha convertido en el verdadero salvavidas financiero de miles de hogares en una región históricamente aislada.

El norte del Sinaí es una zona sujeta a un estricto control militar y severas restricciones de seguridad donde entrar y salir es una odisea de controles y permisos, un cerco logístico que asfixia el comercio ordinario y empuja a las familias a buscar en la aguja un ingreso extra para hacer frente a la inflación y la precariedad.

A sus 50 años, Ghalia encarna esa resistencia económica. Aprendió el oficio de su madre a los cuatro años y, tras casarse a los dieciocho, se mudó a El Arish -la capital de la región- para vender sus piezas en el mercado local y llevar dinero a casa.

En este territorio fronterizo, la costura es una fuente indispensable de ingresos que sostiene la maltrecha economía doméstica.

La necesidad de generar recursos es tan acuciante que la costura atraviesa a toda la sociedad local.

"Incluso las mujeres que cuentan con otros empleos recurren al bordado", explica a EFE Hanan Muqbil, directora de la Asociación para el Desarrollo de Pequeños Proyectos en Bir al Abd, quien subraya que este oficio representa un balón de oxígeno financiero vital dadas las difíciles condiciones socioeconómicas.

Muqbil coordina a más de doscientas costureras bajo un esquema de trabajo cooperativo diseñado para maximizar la producción y el dinero recaudado: una corta el tejido, otra pasa los dobladillos a máquina, una tercera añade las borlas y varias se reparten las secciones del bordado.

Un chal elaborado con este método puede rondar las 900 libras egipcias (unos 15 euros), una retribución modesta tras semanas de labor compartida.

El principal obstáculo comercial de estas artesanas sigue siendo la falta de canales continuos de distribución, agravada por las trabas logísticas y los controles militares en las carreteras.

A pesar del tirón entre coleccionistas locales y foráneos, la venta diaria en tiendas físicas e internet es prácticamente inexistente, obligando a las creadoras a acumular piezas durante todo el año para liquidarlas en ferias puntuales.

El gran escaparate nacional para rentabilizar este esfuerzo es 'Torazna' (Nuestro Patrimonio), la mayor exposición de artesanía de Egipto, que se celebra en El Cairo.

Hasta allí viaja anualmente Khadra Suleiman, de 58 años, junto a sus hijos. Sentada en el pabellón entre túnicas bordadas, dátiles y aceite de oliva, espera a sus compradores.

Khadra, quien fundó una asociación comunitaria para capacitar a nuevas generaciones y abrirles vías de venta, insiste en el impacto financiero de la iniciativa: "Las niñas del Sinaí aprenden a bordar desde que pueden sostener una aguja, compaginándolo con sus estudios. El propósito fundamental de la asociación es proporcionar un sustento a estas mujeres".

Los diseños que cosen las artesanas funcionan como un reflejo directo de su entorno geográfico.

Amani Gharib, responsable de la Asociación Al Fayrouz, recuerda que "las madres heredan el oficio de sus abuelas y lo transmiten a sus hijas", plasmando motivos tradicionales: peces en pueblos costeros, palmeras y olivos en zonas agrícolas, y elementos del desierto en los trajes nupciales.

Gharib conserva vestidos familiares de más de medio siglo, aunque en ocasiones las dificultades económicas le obligaron a vender piezas.

Aquellas prendas históricas incorporaban velos tradicionales (burqu) rematados con monedas de plata; en la actualidad, para abaratar costes y facilitar su venta en manteles, cortinas y prendas cotidianas, las artesanas reproducen estos patrones sustituyendo la plata por monedas de cobre.

Para respaldar a las familias de la provincia, la Agencia de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de Egipto subvenciona el 50 % de los puestos feriales a los artesanos del Sinaí y cubre su transporte y alojamiento en la capital, además de ofrecer microcréditos y asesoría fiscal a través de una veintena de ONG locales.

El objetivo oficial para sortear el aislamiento comercial es ahora la exportación. La agencia asesora a las artesanas para comercializar este bordado beduino en plataformas digitales y abrir canales estables hacia mercados exteriores de alta gama, especialmente en los países del golfo Pérsico y el este de Asia.

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