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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 17:25

El brent sube 3,3 % a 95,82 dólares, tras decir Trump que EEUU no necesita pacto con Irán

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Londres, 12 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero subió este jueves un 3,3 %, hasta 95,82 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país ya no necesita un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,06 dólares respecto al cierre del miércoles en el ICE londinense, cuando terminó en 92,76 dólares.

El brent cotizó a la baja durante buena parte de la sesión, pero cambió de tendencia en torno a las 13:00 GMT y aceleró su avance tras las declaraciones de Trump, que alejaron las perspectivas de una solución diplomática al conflicto.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario afirmó que Estados Unidos ya no necesita un acuerdo de paz con Irán y anunció que había pedido al vicepresidente, JD Vance, que centrara su atención en la "corrupción y la delincuencia masivas" en las ciudades y Estados gobernados por los demócratas en su país.

A su vez, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, advirtió en la red X de que las bases militares estadounidenses implicadas en una eventual agresión contra la República Islámica, desde Asia Occidental hasta Europa, serían "objetivos legítimos" de ataques iraníes.

Por otra parte, los ataques contra instalaciones energéticas saudíes y las amenazas al tráfico marítimo en Ormuz, ruta clave para el transporte mundial de crudo, añaden presión al mercado ante el riesgo de interrupciones del suministro.

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