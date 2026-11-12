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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:45

El brote de ébola en RDC deja 74 sanitarios muertos y 445 contagiados en casi seis meses

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Nairobi, 12 nov (EFE).- Al menos 74 trabajadores sanitarios han muerto y otros 445 se han contagiado de ébola desde el inicio del brote declarado el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC), informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), que reclamó corredores seguros ante los ataques contra el personal médico.

Por EFE
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El líder del Equipo Continental de Apoyo a la Gestión de Incidentes, Wesam Mankula, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) advirtió de que la respuesta sanitaria en el terreno se ve gravemente obstaculizada por la violencia armada contra el personal y las instalaciones médicas.

"Cada ataque contra un trabajador sanitario y cada ataque contra un centro de salud es lo que permite que el virus nos lleve ventaja y que nuestra respuesta se retrase", denunció Mankula durante la rueda de prensa semanal del CDC.

Para poder operar y contener los contagios, el organismo africano exigió establecer rutas protegidas mediante la colaboración de la misión de la ONU (Monusco), las fuerzas congoleñas y la Unión Africana.

"Necesitamos corredores de paz y seguridad para nuestros equipos en el terreno", reclamó Mankula, quien insistió en la urgencia de garantizar "un acceso seguro y humanitario para los equipos de respuesta con el fin de controlar rápidamente la situación".

Por su parte, el director del Centro de Atención Primaria de Salud del CDC de África, Landry Tsague, señaló que el despliegue en las comunidades depende de garantizar la integridad física de las clínicas.

"Esos centros de salud necesitan estar protegidos o ser definitivamente zonas verdes cuando se trata de acceso y protección", afirmó.

La inseguridad se ha agravado con incidentes como el ataque armado el 6 de noviembre en Cantine-Aloya, en la provincia de Kivu del Norte, donde murieron 66 civiles, incluidos tres sanitarios.

Durante el ataque en el este de la RDC atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo rebelde ligado al Estado Islámico (EI), se saquearon e incendiaron tres centros médicos y se perdió el seguimiento de más de un millar de contactos epidemiológicos.

Desde que se declaró el brote en mayo, la RDC se ha consolidado como el epicentro de la crisis sanitaria al acumular 11.114 casos y más de 5.400 muertes confirmadas en 67 zonas de salud de ocho provincias, el mayor y más rápido brote en la historia del país.

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