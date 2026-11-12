El calentamiento del Pacífico preocupa a las naciones isleñas en la COP31 de Antalya

La cumbre está codirigida por Turquía y Australia, y este último país ha fomentado la presencia de numerosos Estados isleños de Oceanía en la reunión, para dar voz a sus temores y propuestas.

"El Pacífico cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. No puede haber un planeta sano sin un océano sano", dijo durante una conferencia el delegado de la COP31 para los océanos, Inia Seruiratu, que ocupó varios cargos en el Gobierno de Fiyi, entre ellos Exteriores y Desarrollo Rural y Marítimo.

Uno de los principales peligros del calentamiento global en esta región es que incluso una ligera variación de la temperatura afecta a los corales y frena su crecimiento, vital para mantener los arrecifes que protegen la costa y son el fundamento de los atolones.

El coral no muere por los cambios de temperatura pero sufre un estrés que hace que expulse a las microscópicas algas que cubren su superficie y que le aportan nutrientes gracias a la fotosíntesis, un proceso conocido como blanqueo.

Sin esas algas, el coral apenas se puede alimentar y se va muriendo.

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"Ante el blanqueo del coral, cada décima de grado de temperatura importa", subrayó Senivasa Waqairamasi, directora de cambio climático de Fiyi, en una conferencia organizada por el Secretariado del Programa Medioambiental Regional del Pacífico (SPREP) de la ONU.

El blanqueo del coral también puede deberse a otros factores, como la contaminación del agua o el exceso de luz solar, pero la variación de la temperatura es la principal causa.

Incluso una subida de 1,5 ºC de la temperatura media hasta el final del siglo, el límite marcado en los Acuerdos de París, podría destruir entre el 70 y el 90 % de los arrecifes.

Pero si llega a los 2 ºC, hasta el 99 % de los arrecifes de coral podrían desaparecer, según los datos difundidos por la SPREP.

Por eso, este organismo insiste en que "el límite de los 1,5 ºC no es negociable", si bien varios líderes mundiales ya han reconocido que parece imposible cumplirlo y que todo indica que a finales del siglo, la temperatura media será 2,8 ºC por encima de la época preindustrial.

No hay mucho que se pueda hacer desde los propios archipiélagos, ya que iniciativas como la reforestación y la reducción de las emisiones tienen que acometerse a nivel global.

Pero aun así, es importante evitar la contaminación del agua marina, la sobrepesca e incluso un turismo masivo que podría 'estresar' el sensible coral.

Por otra parte, el propio océano puede ser parte de la solución, apuntó a EFE el responsable de la organización internacional Greenpeace para el Pacífico y Australia, Shiva Gounden.

"El océano es el mayor sumidero de carbono", explicó Gounden, que mencionó estrategias como proteger y recuperar los ecosistemas de posidonia, una planta marina que absorbe ingentes cantidades de dióxido de carbono.

En los trópicos también es útil replantar manglares, un árbol que protege las costas contra mareas fuertes y huracanes, aparte de absorber carbono, señaló Gounden.

Finalmente, el océano puede acoger instalaciones de energía eólicas y otros tipos de generación energética, y el transporte marítimo de mercancías se puede "transformar en una industria de cero emisiones", reformando los buques, recordó el experto.