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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 23:05

El Centre Pompidou trae desde París "una experiencia hipnótica" de arte a Ciudad de México

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- El Centre Pompidou de París desembarcó este jueves en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México con lo que sus curadores definen como "una experiencia hipnótica" de ilusiones ópticas, luz y movimiento integrada por 41 obras históricas que conforman una exposición presentada durante un recorrido previo a su apertura al público este viernes.

Por EFE
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La muestra, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027, forma parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

La exposición "Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou" incluye cuadros, esculturas, proyecciones cinematográficas y piezas de arte de diferentes artistas internacionales del siglo XX.

Además, el proyecto aprovecha el cierre temporal por renovación del museo francés para exhibir parte de su acervo moderno y contemporáneo en el extranjero.

Durante el recorrido con la prensa celebrado este jueves, el cocurador de la exposición, el venezolano Carlos E. Palacios, explicó que la selección abarca un siglo de creación artística, desde las primeras vanguardias hasta los años noventa.

Palacios indicó que las piezas buscan generar sensaciones visuales mediante el color y el desplazamiento real o virtual, más allá de contar una historia.

"Aquí no se está hablando de un relato o de una narrativa, sino de una sensación, de un ojo que va a responder a emociones derivadas de elementos muy sencillos como son el color y el movimiento", señaló el curador.

Además, el especialista destacó en declaraciones a EFE que el montaje llevó un año y medio de trabajo debido al reto técnico de mantener en funcionamiento mecanismos electromecánicos con más de seis décadas de antigüedad.

Por su parte, la cocuradora del Musée national d'art moderne – Centre Pompidou, Marion Guibert, afirmó que las piezas establecen una relación directa con el espacio y el cuerpo del visitante que puede hacerle perder momentáneamente el equilibrio.

"Esta exposición va a mostrarles que el arte se vive porque va a activar nuestra mirada", sostuvo Guibert, tras citar al artista venezolano Carlos Cruz-Diez sobre la idea de que "en realidad el arte es la vida".

El recorrido está dividido en cinco núcleos temáticos: Dinamismo, Movimiento MADI y Arte Concreto-Invención, Op Art y arte cinético, Energía de la materia y Grupo ZERO, que ponen en diálogo a artistas europeos y latinoamericanos.

Entre las obras exhibidas figuran el filme experimental "Anémic cinéma" (1925), de Marcel Duchamp y Man Ray, y el lienzo perforado "Concetto spaziale, La fine di Dio" (1963), de Lucio Fontana, junto a piezas de Sonia Delaunay, Yves Klein, Victor Vasarely, Jesús Rafael Soto y el propio Cruz-Diez.

Con esta muestra, ambas instituciones refuerzan el intercambio cultural y la cooperación museística entre México y Francia, consolidando al arte moderno y contemporáneo como un puente de diálogo histórico entre ambos países en el marco de sus dos siglos de relación bilateral.

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