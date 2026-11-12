El FMI reduce a México su línea de crédito de 24.000 a 18.000 millones de dólares

En un comunicado conjunto, las autoridades financieras precisaron que la reducción se realizó a petición de México, después de que el FMI confirmara que el país sigue cumpliendo los requisitos para acceder a este respaldo financiero.

La decisión se produjo tras concluir el miércoles una revisión del acuerdo, renovado en noviembre de 2025 por un periodo de dos años.

"Esta reducción voluntaria refleja el fortalecimiento de la capacidad de México para enfrentar episodios de volatilidad financiera internacional, al tiempo que preserva una importante protección adicional frente a riesgos externos", señalaron.

La LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.

Con la medida, el monto disponible pasó del 200 % al 150 % de la cuota de México ante el FMI, equivalente a unos 18.000 millones de dólares, para el año restante de vigencia del acuerdo, puntualizaron las autoridades financieras mexicanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La línea de crédito conserva su carácter preventivo y estará disponible durante el año restante de vigencia del acuerdo, sin que su aprobación implique un desembolso inmediato de recursos, agregaron.

Por separado, el FMI destacó la recuperación de la actividad económica mexicana y proyectó un crecimiento del 1,5 % para 2026 y del 1,8 % para 2027.

No obstante, el organismo advirtió de riesgos asociados con la inflación y la trayectoria de la deuda pública.

Además, recomendó fortalecer las finanzas públicas para colocar la deuda en una trayectoria descendente y mantener una política monetaria moderadamente restrictiva frente a las presiones inflacionarias.

En noviembre de 2025, el FMI renovó la línea por unos 24.000 millones de dólares y sostuvo que México seguía cumpliendo con los criterios de acceso por la solidez de sus fundamentos macroeconómicos e institucionales.

Aun con el recorte anunciado, el respaldo externo se mantiene como parte del blindaje financiero del país, junto con las reservas internacionales, un punto que calificadoras como JCR han destacado durante 2026 al evaluar la capacidad de México para enfrentar choques externos.