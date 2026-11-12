El Gobierno cubano informa el cese de la gobernadora de Guantánamo

Al informar la decisión, Marrero reconoció de Azahares Torreblanca "su consagración al trabajo y compromiso en la conducción del Gobierno en la provincia durante más de tres años", y "especialmente la actitud asumida en la recuperación del territorio tras el paso de eventos meteorológicos".

La nota publicada en el periódico Granma refiere que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, "aprobó el cese en funciones" de la gobernadora.

También da cuenta de que "en correspondencia con lo establecido en la ley", la sustituye en el cargo el actual vicegobernador de la provincia oriental, Carlos Raúl Martínez Turro, "hasta tanto sea elegido un nuevo Gobernador".

Este anuncio coincidió con la presencia del primer ministro en una reunión del Consejo del Poder Popular en Guantánamo, la quinta provincia donde se ha evaluado la marcha del proceso de implementación de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno el pasado junio, con el fin de liberalizar y descentralizar la economía insular en medio de la actual crisis.

El cese de la gobernadora de Guantánamo es el tercero informado en lo que va de esta semana, tras el de la gobernadora de la provincia de Las Tunas (este), Yelenys Tornet Menéndez, quien solicitó su salida del cargo por "limitaciones familiares y personales que le impiden continuar en el ejercicio" de esas funciones.

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En este caso el Jefe de Gobierno Manuel Marrero reconoció la "actitud y consagración" de Tornet desde que asumió la responsabilidad como Gobernadora.

El primer cese se conoció el pasado martes, cuando el gobernador de la provincia de Camagüey (este), Jorge Enrique Sutil Sarabia, renunció al cargo por "errores cometidos en el desempeño de sus funciones", según informó la prensa estatal.

En este caso, el comunicado oficial señaló que Sutil Sarabia solicitó su dimisión "luego de reconocer errores cometidos en el desempeño de sus funciones, incompatibles con su responsabilidad".