El Gobierno de Trump gestionó 12.000 millones de dólares del petróleo de Venezuela

Desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas, esos ingresos se canalizan a través de una cuenta custodiada por Estados Unidos, de manera que el Banco Central de Venezuela (BCV) debe solicitar su liberación en nombre del Gobierno interino y justificar su destino.

"El informe demuestra que el proceso está funcionando. Durante años, una cleptocracia saqueó la riqueza petrolera de Venezuela. Ahora, menos de un año después de la creación de la Cuenta de Custodia de Venezuela , esos ingresos benefician al pueblo venezolano", declararon fuentes del Departamento de Estado a EFE.

El documento, elaborado por la auditoría KPMG y cuyo contenido había adelantado The New York Times, señala que los depósitos superaron los 12.260 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año.

Hasta el cierre de septiembre, la Administración de Donald Trump había autorizado desembolsos por 12.110 millones de dólares, mientras que otros 168,56 millones permanecían bajo custodia para futuras operaciones autorizadas.

Los fondos se destinaron principalmente a suministrar dólares al sistema bancario venezolano mediante mecanismos de intervención cambiaria.

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El BCV asigna las divisas a bancos comerciales, que posteriormente las distribuyen a empresas y particulares, con el objetivo de aportar liquidez al mercado y apoyar la estabilidad del bolívar.

El programa también incluyó envíos de dólares en efectivo y pagos a proveedores.

El mecanismo inició en enero, cuando se utilizó una cuenta del BCV en un banco catarí en la que se depositaron los primeros 500 millones de dólares.

Esta solución provisional permitió recibir los ingresos petroleros y protegerlos frente a posibles embargos de acreedores mientras se establecía la cuenta del Tesoro estadounidense, que asumió las operaciones de custodia a finales de ese mes.