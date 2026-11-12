El Gobierno español investigará la actuación policial en la huelga general

El ministro ha ordenado que los agentes ya no usen gas lacrimógeno en manifestaciones, informó su departamento este jueves, después de que los sindicatos convocantes de la huelga y partidos de izquierda denunciaran duramente que la Policía se excedió, a su juicio, para reprimir a los trabajadores cuando protestaban o trataban de informar a otros sobre los motivos de la huelga.

Algunas de esas fuerzas políticas, como Sumar, que es parte del gobierno español de coalición, pidieron la dimisión del ministro Grande-Marlaska.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró hoy que el Ejecutivo no va a permanecer "impasible" tras las cargas policiales de ayer.

Las fuerzas de seguridad dependientes del Gobierno registraron 1.144 incidencias y 47 detenciones durante todo el día, la mayor parte en Madrid (20).

Al menos cuatro personas fueron detenidas por desórdenes después de una gran manifestación en la capital de España, y nueve agentes resultaron heridos, según fuentes policiales.

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A su vez, la Policía regional de Cataluña (noreste) detuvo a 52 jóvenes, seis de ellas menores de edad, tras los graves altercados que sucedieron también a otra manifestación. El presidente catalán, Salvador Illa, responsabilizó a "grupos antisistema de ideología anarquista y muy radical".

Y los agentes del País Vasco (norte) detuvieron a 16 personas e identificaron a más de doscientas en varios incidentes de la jornada de huelga.

La huelga, impulsada por el Sindicato de Inquilinas contra la crisis de precios desorbitados de la vivienda, generó polémica, entre otras razones por organizarse a menos de tres semanas de las elecciones generales del próximo día 29.

Fue convocada por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, con el apoyo de alguno más, que la consideraron un "éxito", pero empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha creen que fracasó y que era una huelga "política" y "electoralista".

El Gobierno, formado por una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista, pidió respeto para los trabajadores y varios ministros la apoyaron sin ambages, sobre todo la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz.