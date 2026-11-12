El Gobierno irlandés, optimista sobre las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

McEntee aludió hoy a los resultados positivos de las conversaciones mantenidas durante los últimos dos días en Abu Dabi entre representantes estadounidenses, ucranianos y rusos, tras las que se llegó, por ejemplo, a un acuerdo para el intercambio de prisioneros.

"Creo que, sin duda, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, debemos ser optimistas. Considero que ha habido un cambio en las últimas semanas", declaró la ministra en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne en Dublín a casi cincuenta jefes de Estado y de Gobierno del continente, y que cuenta además con la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El líder ucraniano tiene previsto reunirse en la capital irlandesa con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, después de los contactos mantenidos hoy por ambos en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin.

McEntee insistió en la idea de que el contexto es otro ahora y efectuó un llamamiento al optimismo.

"No sabemos si está relacionado con las elecciones de mitad de mandato o si se ha producido algún otro cambio, pero hemos tenido dos días positivos en Abu Dabi. Se ha alcanzado un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros de guerra", recordó la titular de Defensa.

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Respecto a la siguiente fase de las conversaciones, McEntee subrayó que Europa debe tener un papel directo en cualquier negociación sobre el futuro de Ucrania y la arquitectura de seguridad del continente, independientemente de quién asuma su representación.

"Existe una determinación muy clara entre todos los líderes que estamos aquí hoy. Europa debe estar presente en la mesa de negociaciones", afirmó.

A su juicio, el debate sobre quién debe representar a los países europeos no debe desviar la atención de la cuestión fundamental, que es garantizar su participación en el proceso.

"A veces -sostuvo- nos centramos demasiado en quién debe ser esa persona. Lo importante es garantizar que se tome la decisión general, porque está muy claro que Rusia no quiere que Europa esté presente en la mesa", apuntó.

McEntee insistió en que Moscú quiere impedir que Europa participe en cualquiera de estas conversaciones, "pero sencillamente no resulta creíble hablar de la arquitectura de seguridad de la Unión Europea (UE) y de Europa en su conjunto sin que nosotros estemos presentes".