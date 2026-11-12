El grupo de cosméticos Natura reduce en un 81 % sus pérdidas interanuales hasta septiembre

En el tercer trimestre, la empresa obtuvo ganancias de 49 de millones de reales (unos 9 millones de dólares), frente a las pérdidas de 1.926 millones de reales de un año atrás.

El CEO de la compañía, Ale Carlucci, apuntó en el informe que el foco es "preservar" la rentabilidad del negocio en medio de un escenario macroeconómico "desafiante".

"Nuestra esperada trayectoria de rentabilidad permanece sujeta a riesgos, como el ritmo de recuperación de los ingresos en Brasil", dijo en declaraciones citadas en el informe.

Los ingresos hasta septiembre ascendieron a 14.953 millones de reales (unos 2.650 millones de dólares), un 6,7 % menos que hace un año.

Además, el Ebitda (resultado operacional ajustado) para ese periodo fue de 1.425 millones de reales (unos 252 millones de dólares), una reducción de 19,6 % interanual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La deuda neta de la empresa cerró el tercer trimestre en 3.400 millones de reales (unos 600 millones de dólares), una disminución de 442 millones de reales respecto a la carga de hace un año.