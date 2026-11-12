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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 21:45

El Kospi surcoreano sube un 2,79 % a la apertura pese a la caída en Wall Street por Nvidia

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Seúl, 13 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, abrió este viernes con una subida del 2,79 %, impulsado por las tecnológicas y pese al cierre en rojo de Wall Street tras la dimisión del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

Por EFE
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En los primeros quince minutos de la negociación, el indicador sumaba 138,81 puntos en la apertura, hasta los 5.481,15 enteros. El Kospi cayó un 0,61 % el jueves, lastrado por la incertidumbre sobre el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) ante la crisis de liderazgo en Nvidia.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, abrió con una subida del 2,4 %, o 16,69 puntos, hasta las 713,22 unidades.

El parqué surcoreano esquivaba así a la apertura el tono negativo de Wall Street, que cerró la sesión del jueves con descensos en sus principales indicadores, después de que Huang dimitiera como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la tecnológica, convertida en uno de los gigantes mundiales de la inteligencia artificial (IA).

El empresario se ha visto envuelto en una crisis por sus relaciones extramatrimoniales, y sus supuestos vínculos con una empresaria señalada como presunta agente china por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics ganaba un 3,37 %, mientras que su rival SK hynix se revalorizaba un 4,31 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square avanzaba un 2,78 %, aunque la tecnológica Naver cedía un 2,64 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution subía un 1,21 %, LG Electronics un 1,24 %, la energética Doosan Enerbility un 1,17 % y la biofarmacéutica Celltrion un 0,95 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor subía un 1,5 %, y su empresa hermana Kia un 0,43 %, mientras que las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean ganaban un 3,18 % y un 2,6 %, respectivamente.

En defensa, Hanwha Aerospace avanzaba un 0,76 % y Korea Aerospace Industries un 0,37 %, mientras que LIG Defense & Aerospace se dejaba un 0,14 %.

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